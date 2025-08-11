Američki biciklista koji je napadnut kod Foče: Na pumpi i u restoranu su mi odbili pomoći, policijska stanica je bila zatvorena

Svjetski putnik, britanski biciklist i TikToker Liam Garner progovorio je o napadu koji se desio u Foči. On se za N1, u Danu uživo javio iz Crne Gore.

Garner je napadnut tokom svoje biciklističke avanture kroz Bosnu i Hercegovinu, a na snimku koji je zabilježio vidi se lice napadača. Ovaj incident prijavio je policiji, ali je i naišao na nevjerovatnu podršku građana, putnika i lokalne zajednice.

Pozitivan stav

Garner je rekao da bez obzira na sve što se desilo, i dalje ima pozitivan stav prema BiH te da je u našoj zemlji proveo sjajno vrijeme.

Ipak, gorak okus ostavio je napad. Prisjetio se da se vozio iz Sarajeva i da se zaustavio na benzinskoj pumpi u Miljevini gdje je jeo i popio piće. Tada mu je prišao muškarac koji se čudno ponašao.

- Pitao me je za put prema Sarajevu. Pokazao sam mu kako da dođe do grada. Potom se odmicao i počeo smijati. Bio sam zbunjen i mislio sam da mi je možda nešto ukrao i shvatio sam da jeste - airpod s bicikla. Trčao sam za njim, ali je uskočio u vozilo i pobjegli su. Ali, pet minuta nakon još jedno vozilo je došlo do benzinske pumpe s njegovim. Prišao sam automobilu i rekao sam mu 'ej, ukrao si mi airpod, vrati mi ih'. Prvo je rekao kako ništa nije ukrao, ali kada sam mu rekao da imaju GPS rekao je da ih ima, ali da ih moram platiti. Tražio je 20 eura. Rekao sam ok, ali da mi ih pokaže i kada je izvadio uzeo sam i počeo bježati prema biciklu. Tada sam počeo snimati mobitelom jer mi se činilo da neće biti sretni jer im nisam dao novac. On je prišao, vidio kameru i ošamario me - rekao je Garner.

Srećom, ističe, ništa se nije gore desilo.

Dobio prijetnje

- Prijetio mi je, zgrabio me za majicu i govorio „odlazi“. Problem je što nije bio sam, bilo ih je još 6-7 - kazao je Garner.

Na pumpi i u restoranu mu odbili pomoći, policijska stanica zaključana

Nije mu bilo ugodno jer nije znao da li će se vratiti. Otišao je na pumpu i zamolio da zovu policiju, ali su mu rekli da idu dalje. Potom u restoran, dobio je odgovor da ide u policiju.