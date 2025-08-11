Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NAKON INCIDENTA

Američki biciklista koji je napadnut kod Foče: Na pumpi i u restoranu su mi odbili pomoći, policijska stanica je bila zatvorena

Nakon ovoga što se desilo, dobio sam hiljade poruka Bosanaca i Hercegovaca koji se izvinjavaju i kažu da sam dobrodošao u njihove kuće, kaže Garner

Liam Garner. N1

A. O. / N1

11.8.2025

Svjetski putnik, britanski biciklist i TikToker Liam Garner progovorio je o napadu koji se desio u Foči. On se za N1, u Danu uživo javio iz Crne Gore.

Garner je napadnut tokom svoje biciklističke avanture kroz Bosnu i Hercegovinu, a na snimku koji je zabilježio vidi se lice napadača. Ovaj incident prijavio je policiji, ali je i naišao na nevjerovatnu podršku građana, putnika i lokalne zajednice.

Pozitivan stav

Garner je rekao da bez obzira na sve što se desilo, i dalje ima pozitivan stav prema BiH te da je u našoj zemlji proveo sjajno vrijeme.

Ipak, gorak okus ostavio je napad. Prisjetio se da se vozio iz Sarajeva i da se zaustavio na benzinskoj pumpi u Miljevini gdje je jeo i popio piće. Tada mu je prišao muškarac koji se čudno ponašao.

- Pitao me je za put prema Sarajevu. Pokazao sam mu kako da dođe do grada. Potom se odmicao i počeo smijati. Bio sam zbunjen i mislio sam da mi je možda nešto ukrao i shvatio sam da jeste - airpod s bicikla. Trčao sam za njim, ali je uskočio u vozilo i pobjegli su. Ali, pet minuta nakon još jedno vozilo je došlo do benzinske pumpe s njegovim. Prišao sam automobilu i rekao sam mu 'ej, ukrao si mi airpod, vrati mi ih'. Prvo je rekao kako ništa nije ukrao, ali kada sam mu rekao da imaju GPS rekao je da ih ima, ali da ih moram platiti. Tražio je 20 eura. Rekao sam ok, ali da mi ih pokaže i kada je izvadio uzeo sam i počeo bježati prema biciklu. Tada sam počeo snimati mobitelom jer mi se činilo da neće biti sretni jer im nisam dao novac. On je prišao, vidio kameru i ošamario me - rekao je Garner.

Srećom, ističe, ništa se nije gore desilo.

Dobio prijetnje

- Prijetio mi je, zgrabio me za majicu i govorio „odlazi“. Problem je što nije bio sam, bilo ih je još 6-7 - kazao je Garner.

Na pumpi i u restoranu mu odbili pomoći, policijska stanica zaključana

Nije mu bilo ugodno jer nije znao da li će se vratiti. Otišao je na pumpu i zamolio da zovu policiju, ali su mu rekli da idu dalje. Potom u restoran, dobio je odgovor da ide u policiju.

- Otišao sam u policiju, ali je bila zatvorena. Nisam znao šta dalje uraditi. Bila je tu jedna gospođa koja me je odvela do komšije koji je govorio engleski. Odveli su me u Foču gdje sam prijavio slučaj, pokazao snimak i dao broj tablica. Rekli su mi da znaju gdje su momci, da generalno prave probleme u Foči i da će riješiti - rekao je Garner za N1.

Ipak, muškarci koji su izvršili ovaj napad, prema riječima policije, dobit će samo novčanu kaznu.

Kazao je kako je razgovarao sa ljudima u BiH i rekli su mu da nema posebnog motiva već da su htjeli iskoristiti priliku jer je bio sam te da je čuo o napadu na još jednog biciklistu - stranca isto u entitetu RS.

Uprkos svemu, neće odustati do svojih ciljeva jer nije prvi put da je napadnut. U Evropi nikada do sada, a u Južnoj Americi je bio napadnut čak 6 puta.

- To je samo jedan posto onih, ostalih 99 posto su sjajni ljudi u svakoj zemlji svijeta. Nakon ovoga što se desilo, dobio sam hiljade poruka Bosanaca i Hercegovaca koji se izvinjavaju i kažu da sam dobrodošao u njihove kuće. Sva podrška koju sam dobio je bila nevjerovatna. Da mi se to desilo u nekoj drugoj državi, ne bi mi toliki broj ljudi poslao poruku. Zahvalan sam. Bio sam u Sarajevu mjesec dana, živio sam tu i imao sam dosta sjajnih iskustava - sjajna kultura, hrana i raznolikost koju volim. Ovo je predivna zemlja sa sjajnom prirodom - poručio je Garner.

# BICIKLISTA
# FOČA
# TIKTOKER
# LIAM GARNER
PRIKAŽI KOMENTARE (19)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.