Ćudić: SDA otvoreno podržava SNSD

Trenutno su putevi i granični prelazi širom Bosne i Hercegovine blokirani u režiji SNSD-a, a, kako tvrdi zastupnica Naše stranke Sabina Ćudić, sve to uz javnu i nesebičnu podršku SDA.

Napadi na Fortu

– Hvala kantonalnoj zastupnici Sebiji Izetbegović što je ovu strategiju SDA hrabro obznanila napadima na ministra Fortu, bez ijedne kritike na račun prošlih i, kako mi kažu kolege zastupnici iz SDA u državnom parlamentu, budućih koalicionih partnera SDA: SNSD-a – navela je Ćudić.

Prema njenim riječima, Izetbegović nije ni na koji način prozvala odgovornima ministra Stašu Košarca niti Zorana Tegeltiju, koje su i sami prevoznici identifikovali kao ključne dijelove problema. – Važnije je SDA-u na vrijeme ugovoriti vlast za narednu godinu – dodala je.

Istovremeno, ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto, kaže Čudić, isporučio je i pokrenuo čitav niz mjera: pristupanje e-CMR-u, donošenje pravilnika o CEMT dozvolama, zahtjeve prema UINO i GP BiH za skraćenje zadržavanja na granicama, regionalni sastanak ministara o režimu 90/180, kao i inicijative prema entitetima za cestarine, registracije i druga rasterećenja.

11 zahtjeva ispunjeno

– Od 17 zahtjeva prevoznika, 11 je u potpunosti ispunjeno, pet je u procesu, a preostali jedan koji se tiče Schengen zone mora biti koordiniran na regionalnom nivou i s Briselom – precizirala je Ćudić.

Ona je istakla da su SDA, Košarac i Tegeltija “zlatni partneri”, te da je SNSD poslao jasnu poruku “računajte na nas”. – Press konferencija se održava sa SDA, direktno nakon sastanka u kabinetu SNSD-ovog ministra – navela je.

– Sve činimo da skinemo Bosni i Hercegovini uteg zvani SNSD, ali tvrdoglavost sa kojom im čitavu godinu, pored HDZ-a, asistira SDA je fascinantna. Rekla bih ‘sram vas bilo’, ali sram tu odavno ne stanuje – zaključila je Ćudić.