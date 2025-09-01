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DOBOJ

Klanjana dženaza Mehmedu Hasanamidžiću koji je poginuo u minskom polju

Mehmed je treća žrtva mina u porodici Hasanamidžić

Klanjana dženaza Mehmedu Hasanamidžiću. H. Čalić / Avaz

H. Čalić

1.9.2025

U prisustvu rodbine komšija, prijatelja, ljudi iz Doboja, Gračanice i okolnih naselja, danas je u povratničkom naselju Hodžići kod Doboja, obavljena dženaza 19-godišnjem mladiću Mehmedu Hasanamidžiću, koji je u subotu oko 16 sati podlegao od teških tjelesnih povreda nastalih u eksploziji mine "prom" koju je aktiviralo manje stado koza, koje je nesretni mladić vraćao kući.

Iako je zadobio teške povrede, uspio je dopuzati tridesetak metara dalje od mjesta eksplozije i tu ga pronašao brat Mirsad. Ubrzo je podlegao.

Mehmed je treća žrtva mina u porodici Hasanamidžić, prije su mine ubile njegovog amidžu Ešrefa i strinu Šahzu, a tešku su ranjeni otac Mihret i amidža Salih koji nisu među živima.

Dženaza mladiću je klanjana u 14 sati, a ukop je obavljen u mjesnom mezarju Hodžići.

# DOBOJ
# DŽENAZA
# HODŽIĆI
# MEHMED HASANAMIDŽIĆ
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