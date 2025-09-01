Klanjana dženaza Mehmedu Hasanamidžiću koji je poginuo u minskom polju

U prisustvu rodbine komšija, prijatelja, ljudi iz Doboja, Gračanice i okolnih naselja, danas je u povratničkom naselju Hodžići kod Doboja, obavljena dženaza 19-godišnjem mladiću Mehmedu Hasanamidžiću, koji je u subotu oko 16 sati podlegao od teških tjelesnih povreda nastalih u eksploziji mine "prom" koju je aktiviralo manje stado koza, koje je nesretni mladić vraćao kući.

Iako je zadobio teške povrede, uspio je dopuzati tridesetak metara dalje od mjesta eksplozije i tu ga pronašao brat Mirsad. Ubrzo je podlegao.