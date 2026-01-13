Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

RADNE DOZVOLE

Božinović: Lani bilo 170.000 stranih radnika, najviše iz BiH, Srba i Nepalaca jednako

Uveli smo određene promjene koje su dovele do toga, s obzirom na to da se sada može izdati dozvola u trajanju do tri godine, ističe Božinović

Strani radnici. Platforma X

Z. V.

13.1.2026

Davor Božinović, ministar unutrašnjih poslova Republike Hrvatske govoreći jučer o izdavanju radnih dozvola za strane radnike, iznio je podatke prema kojima je izdano ukupno 170.000 dozvola od čega čak 30.000 za državljane Bosne i Hercegovine

Prema riječima ministra Božinovića, od 2022. do 2023. godine potreba za uvozom radne snage naglo se povećala, iako su tadašnje procjene govorile o potrebi uvoza pola miliona stranih radnika.

- Mi smo i tada govorili, a danas dokazali da tome nije tako i da samo treba uvesti malo veći red u sistem kroz izmjene zakona na kojima smo inzistirali, a koje su stupile na snagu u martu prošle godine, ali i kroz nove izmjene zakona koje bi trebale doći na sjednicu Vlade do kraja ovog mjeseca - rekao je Božinović za Index.

U protekloj 2025. godini je prema radnim dozvolama u Republici Hrvatskoj zaposleno 170.000 stranih radnika.

- Odgovorili smo na zahtjeve poslodavaca, ali smo uveli određene promjene koje su dovele do toga, s obzirom na to da se sada može izdati dozvola u trajanju do tri godine, da je broj prvih dozvola koje su nekad bile skoro 80 do 90 posto danas spao na njih 80.000. Već u prvoj nepunoj godini primjene imamo njih 70.000 kojima je dozvola produžena, dok su njih 20.000 sezonski radnici - rekao je Božinović.

Gledajući po državama iz kojih dolaze strani radnici, Božinović je iznio podatak da je na prvom mjestu i dalje Bosna i Hercegovina s oko 30.000 radnika, zatim slijede Nepal i Srbija s po njih 25.000, dok su Filipini na četvrtom mjestu.

# DAVOR BOŽINOVIĆ
# RADNA SNAGA
# RADNE DOZVOLE
# HRVATSKA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.