Božinović: Lani bilo 170.000 stranih radnika, najviše iz BiH, Srba i Nepalaca jednako

Davor Božinović, ministar unutrašnjih poslova Republike Hrvatske govoreći jučer o izdavanju radnih dozvola za strane radnike, iznio je podatke prema kojima je izdano ukupno 170.000 dozvola od čega čak 30.000 za državljane Bosne i Hercegovine

Prema riječima ministra Božinovića, od 2022. do 2023. godine potreba za uvozom radne snage naglo se povećala, iako su tadašnje procjene govorile o potrebi uvoza pola miliona stranih radnika.

- Mi smo i tada govorili, a danas dokazali da tome nije tako i da samo treba uvesti malo veći red u sistem kroz izmjene zakona na kojima smo inzistirali, a koje su stupile na snagu u martu prošle godine, ali i kroz nove izmjene zakona koje bi trebale doći na sjednicu Vlade do kraja ovog mjeseca - rekao je Božinović za Index.