Bavarsko pivo gubi bitku s novim navikama: Prodaja u stalnom padu

Situacija s pivom kao tradicionalnim bavarskim pićem nije dobra. Prošla godina bila je izuzetno teška za pivarsku industriju, a Bavarsko udruženje pivara razloge vidi u promjenama životnih navika, sve većoj orijentaciji prema fitnesu, ali i u politici ministrice zdravstva.

Pivarska industrija u Njemačkoj već dugo nije poslovala ovako loše. Tokom prošle godine prodaja piva na nivou cijele zemlje pala je za 5,8 posto u odnosu na godinu ranije. U saveznoj državi Bavarskoj konzumacija piva smanjena je za 4,5 posto, što iznosi oko 800 hiljada hektolitara.

Godišnja potrošnja piva po glavi stanovnika sada iznosi 88 litara, dok je prije 50 godina bila čak 151 litar. Riječ je, dakle, o višedecenijskom silaznom trendu. Od 1993. godine prodaja piva u Bavarskoj smanjena je za gotovo jednu trećinu.

Bavarsko udruženje pivara glavni razlog vidi u demografskim promjenama.

- Generacija baby boomera (osobe rođene u periodu od 1946. do 1964.) dolazi u životnu dob u kojoj se alkohol umjerenije pije - napomenuo je predstavnik bavarskih pivara Georg Schneider.

Mlađe generacije imaju drugačije navike kada je riječ o konzumaciji alkohola. Danas je 39 posto mladih muškaraca redovnih konzumenata alkohola, dok ih je tokom 1970-ih bilo čak 85 posto. Schneideru je taj trend teško razumljiv jer pivo doživljava kao nešto što okuplja ljude i djeluje kao svojevrsno "društveno ljepilo".