Rat na Bliskom istoku podiže cijene goriva: Avionske karte uskoro bi mogle znatno poskupjeti

Cijene avionskog goriva rastu usljed rata na Bliskom istoku, koji remeti globalne zalihe nafte i dodatno povećava troškove aviokompanija uoči predstojeće intenzivne ljetne turističke sezone.

Stručnjaci ističu da pitanje više nije hoće li avionske karte poskupjeti, već kada će se to dogoditi, koliko dugo će trajati i koliki će biti rast cijena. Najveći udar očekuje se na dugim međunarodnim linijama, gdje se troši znatno više goriva nego na kraćim letovima.

Poskupljenje uskoro

Pojedine aviokompanije izvan Sjedinjenih Američkih Država već su najavile povećanje cijena karata ili uvođenje dodatnih naknada za gorivo kako bi ublažile rast troškova. U Sjedinjenim Američkim Državama direktor kompanije Skot Kirbi (Scott Kirby) iz United Airlinesa nedavno je upozorio da bi poskupljenje karata moglo uslijediti vrlo brzo, kako rast cijena goriva bude utjecao na cijelu avio-industriju.

Rat je doveo do ograničenja izvoza nafte i natjerao velike proizvođače, poput Kuvajta, Saudijske Arabije i Iraka, da smanjuju proizvodnju jer se isporuke suočavaju sa sve većim preprekama.

Iran je napadao komercijalne brodove širom Perzijskog zaljeva te gađao naftnu infrastrukturu u zaljevskim arapskim državama nakon udara Sjedinjenih Američkih Država i Izraela. Ti napadi su u velikoj mjeri zaustavili saobraćaj kroz Hormuški moreuz, uski morski prolaz kroz koji prolazi približno petina svjetske nafte.

Nestabilne cijene sirove nafte, koje uzrokuju nagle skokove maloprodajnih cijena benzina, imaju isti učinak i na cijene avionskog goriva. Prosječna cijena u Sjedinjenim Američkim Državama u petak je dostigla 3,99 dolara po galonu, dok je prije početka rata, prije dvije sedmice, iznosila oko 2,50 dolara, prema Argus U.S. Jet Fuel Indexu. Ovaj indeks prati prosječnu cijenu koju aviokompanije plaćaju za gorivo na glavnim aerodromima u Sjedinjenim Američkim Državama.

Podaci Biroa za statistiku saobraćaja pri američkom Ministarstvu saobraćaja pokazuju da su aviokompanije u Sjedinjenim Američkim Državama u januaru, prema posljednjim dostupnim podacima, plaćale oko 2,36 dolara po galonu goriva.

Pojedine aviokompanije djelimično su zaštićene od naglih skokova cijena kroz takozvani hedžing goriva, odnosno ugovaranje velikih količina goriva za određeni vremenski period. Ova strategija omogućava kompanijama da unaprijed, mjesecima ili čak godinama, fiksiraju cijenu goriva. Ipak, ne koriste sve kompanije ovu praksu, a i one koje je primjenjuju obično pokrivaju samo dio svojih potreba. Zbog toga bi duži period visokih cijena mogao natjerati veći broj prevoznika da povećaju cijene karata.

- Niko više ne hedžuje, a čak i ako to radite, hedžovanje crack spreada je jako teško - rekao je Kirbi prošle sedmice na jednom događaju na Harvardu.

Crack spread predstavlja razliku između cijene sirove nafte i cijene proizvoda koji se od nje dobijaju, poput benzina.

Dodatni problem za aviokompanije predstavljaju zatvaranja pojedinih zračnih prostora, zbog čega se letovi moraju preusmjeravati oko dijelova Bliskog istoka. To znači duže rute, veću potrošnju goriva i rast operativnih troškova.

Više načina posljedica

Putnici bi posljedice mogli osjetiti na nekoliko načina.

Aviokompanije mogu uvesti ili povećati dodatne naknade za gorivo, što je već uobičajena praksa kod brojnih prijevoznika izvan Sjedinjenih Američkih Država, gdje se ta naknada dodaje na osnovnu cijenu karte.

Velike američke kompanije, međutim, ne naplaćuju posebnu naknadu za gorivo. Umjesto toga, troškovi goriva uključeni su u ukupnu cijenu karte, pa se eventualno povećanje najčešće odražava kroz višu osnovnu cijenu karte, objašnjava Tajler Hosford (Tyler Hosford), direktor sigurnosti u globalnoj kompaniji za upravljanje rizicima International SOS.

Aviokompanije također mogu povećati cijene dodatnih usluga, poput nadogradnje sjedala, mjesta s dodatnim prostorom za noge, predanog prtljaga ili prioritetskog ukrcaja, kao način nadoknade rasta operativnih troškova. To znači da ukupna cijena putovanja može porasti čak i ako osnovna cijena karte u početku ostane ista, jer se dodatne naknade i nadogradnje posebno naplaćuju.

Ako visoke cijene goriva potraju, aviokompanije bi mogle mijenjati redove letenja ili ukidati pojedine linije, kaže Kristofer Anderson (Christopher Anderson), profesor na poslovnoj školi Univerziteta Cornell koji se bavi istraživanjima u oblasti upravljanja operacijama i informacijama u hotelskoj i avio-industriji.

Teško je precizno procijeniti za koliko bi avionske karte mogle poskupjeti zbog rasta cijena nafte i goriva. Analitičari iz industrije ističu da utjecaj skupljeg avionskog goriva može značajno varirati u zavisnosti od linije, aviokompanije i potražnje za putovanjima.

Gorivo obično čini između 20 i 25 posto operativnih troškova aviokompanije, što ga čini drugim najvećim izdatkom nakon plata, navodi Rob Briton (Rob Britton), vanredni profesor marketinga na Univerzitetu Georgetown i bivši rukovodilac American Airlinesa. Zbog toga nagli rast cijena goriva može imati ogroman utjecaj na budžete kompanija.

Za sada većina poskupljenja i dodatnih naknada za gorivo dolazi od aviokompanija iz azijsko-pacifičke regije, ali stručnjaci očekuju da bi im se uskoro mogli pridružiti i drugi prijevoznici, posebno oni koji nemaju zaštitu kroz hedžing, ukoliko visoke cijene potraju.

Nacionalni prijevoznik Hong Konga, Kataj Pacifik (Cathay Pacific), saopćio je da će od srijede povećati naknadu za gorivo.

- Cijena avionskog goriva se od marta otprilike udvostručila usljed posljednjih dešavanja na Bliskom istoku - saopćila je kompanija u četvrtak.

Među aviokompanijama koje uvode poskupljenja ili nove naknade za gorivo nalaze se i Air France-KLM, Air India, Hong Kong Airlines i FlySafair.

Stručnjaci savjetuju putnicima koji planiraju ljetna putovanja da pokušaju smanjiti utjecaj rasta cijena kupovinom karata unaprijed, umjesto čekanja last minute ponuda.

Ranija kupovina karata, posebno uz fleksibilne opcije koje omogućavaju promjene, može pomoći putnicima da osiguraju niže cijene prije nego što aviokompanije dodatno povećaju tarife.