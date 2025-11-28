Marić: Postoje određene indicije šta je motiv paljevine službenog automobila gradonačelnika Mostara

Ministar unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, Marijo Marić danas je na brifingu s novinarima izjavio da je za manje od 36 sati rasvjetljen slučaj paljevine službenog automobila, Škoda Superb, gradonačelnika Mostara, Marija Kordića.

Iz MUP-a HNK su ranije kazali da je uhapšen D. B. B. (31) iz Mostara.

Marić je podsjetio da se on sumnjiči za krivično djelo Izazivanje opće opasnosti u stjecaju sa KD Oštećenje tuđe stvari.

-Tragovi na licu mjesta su bili prilično oskudni i zato bih ovu istragu, koju je proveo Odjel kriminalističke policije PU Mostar ocijenio jako uspješnom-kazao je Marić.

Međutim, naglasio je da u ovom trenutku ne bi volio govoriti o motivima.

- Postoje određene indicije o tome šta je moglo motivirati izvršitelja na počinjenje ovakvog kaznenog djela, međutim, s obzirom na opći kontekst i trenutno stanje u medijskom prostoru, možda je bolje ne davati izjave o tome, ali mogu kazati da je u prvim fazama istrage motiv značajna odrednica, a kada već imamo veliki broj materijalnih dokaza, onda možemo kazati da motiv ide u sekundarni plan - rekao je Marić.

Naglasio je da se istraga vodi pod nadzorom Tužilaštva HNK te da je po nalogu Općinskog suda u Mostaru, a nakon što je sužen krug osumnjičenih osoba, izvršen pretres stambenih i pomoćnih prostorija te putničkog motornog vozila koje koristi osumnjičeni te da je nađen određen broj predmeta koje se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem KD i koji će, izvjesno je, poslužiti kao dokaz u postupku.