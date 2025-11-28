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KRIVIČNO DJELO

Marić: Postoje određene indicije šta je motiv paljevine službenog automobila gradonačelnika Mostara

Marić je podsjetio da se on sumnjiči za krivično djelo Izazivanje opće opasnosti u stjecaju sa KD Oštećenje tuđe stvari

Marijo Marić. M. Smajkić / Avaz

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

28.11.2025

Ministar unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, Marijo Marić danas je na brifingu s novinarima izjavio da je za manje od 36 sati rasvjetljen slučaj paljevine službenog automobila, Škoda Superb, gradonačelnika Mostara, Marija Kordića.

Iz MUP-a HNK su ranije kazali da je uhapšen D. B. B. (31) iz Mostara.

Marić je podsjetio da se on sumnjiči za krivično djelo Izazivanje opće opasnosti u stjecaju sa KD Oštećenje tuđe stvari.

-Tragovi na licu mjesta su bili prilično oskudni i zato bih ovu istragu, koju je proveo Odjel kriminalističke policije PU Mostar ocijenio jako uspješnom-kazao je Marić.

Međutim, naglasio je da u ovom trenutku ne bi volio govoriti o motivima.

- Postoje određene indicije o tome šta je moglo motivirati izvršitelja na počinjenje ovakvog kaznenog djela, međutim, s obzirom na opći kontekst i trenutno stanje u medijskom prostoru, možda je bolje ne davati izjave o tome, ali mogu kazati da je u prvim fazama istrage motiv značajna odrednica, a kada već imamo veliki broj materijalnih dokaza, onda možemo kazati da motiv ide u sekundarni plan - rekao je Marić.

Naglasio je da se istraga vodi pod nadzorom Tužilaštva HNK te da je po nalogu Općinskog suda u Mostaru, a nakon što je sužen krug osumnjičenih osoba, izvršen pretres stambenih i pomoćnih prostorija te putničkog motornog vozila koje koristi osumnjičeni te da je nađen određen broj predmeta koje se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem KD i koji će, izvjesno je, poslužiti kao dokaz u postupku.

D. B. B. će danas uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biri predat u nadležnost Tužilaštva HNK.

Premda nije zvanično potvrđeno, definitivno je riječ o Danijelu Barnjaku Bartulović, koji se bavio tajlandskim boksom.

Za drugu osobu koja se vidjela na jednom snimku videonadzora, Marić je rekao da je to prisustvo samo koincidiralo, kako se to za sada čini, sa mjestom i vremenom.

- Naravno, istraga još traje. Tužitelj može proširiti istragu i zatražiti prikupljanje dodatnih informacija i saznanja - kazao je Marić.

Potvrdio je naša saznanja o tome da na licu mjesta nisu nađeni tragovi eksplozivne naprave, odnosno, da je požar, prema tragovima s lica mjesta, izazvan zapaljivom tekućinom.

Osvrnuvši se na podatak iznesen u javnom prostoru o tome da je na području Mostara u ovoj godini evidentirano 47 paljevina automobila, Marić je kazao kako je provjerom u policijskim evdiencijama utvrđeno da je to broj koji se odnosi za područje cijelog Hercegovačko-neretvanskog kantona i ta period od početka 2024. godine do danas.

- Dakle, ta brojka se definitivno ne odnosi samo na Mostar i mogu kazati da je gotovo polovina ovih slučajeva nastala usljed samozapaljenja, određenim kvarovima na instalacijama itd -naveo je on.

# HNK
# MOSTAR
# MARIJO MARIĆ
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