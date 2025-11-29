Određen pritvor Amaru Biberu koji je upucao muškarca na Alipašinom Polju

Amaru Biberu određen je jednomjesečni pritvor odlukom Općinskog suda u Sarajevu.

Biber se sumnjiči za pucnjavu koja se dogodila na Alipašinom Polju, 26. novembra ove godine u poslijepodnevnim satima.

Podsjetimo, ranije je Tužilaštvo Kantona Sarajevo zatražilo određivanje jednomjesečnog pritvora.

- Postupajuća tužiteljica Tužilaštva KS predložila je Općinskom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora Amaru Biberu koji se sumnjiči za pucnjavu na Alipašinom polju. Muškarac kojeg je ranio zadobio je lake tjelesne povrede. Pritvor osumnjičenom Biberu predložen je zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo – saopćeno je danas iz Tužilaštva.