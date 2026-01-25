Novi snimak haosa iz Tuzle: Sigurnosne kamere snimile Torcidu kako s palicama kreće na Delije

Pravi ulični sukob dogodio se u Tuzli, na oko 500 metara od Međunarodnog aerodroma Tuzla, gdje su žestok okršaj imali Delije i Torcida.
Na društvenim mrežama već su se pojavili brojni snimci, a sada je objavljen i novi, sa sigurnosnih kamera iz ulice u kojoj je došlo do okršaja.
Na snimku, koji je objavljen na stranici koja prati dešavanja na navijačkoj sceni u Evropi, vidi se kako Torcida kreće prema Delijama s palicama.
Podsjećamo, u "sačekuši" koju su organizovali navijači Hajduka, popularna Torcida, u mjestu Gornje Dubrave kod Međunarodnog aerodroma Tuzla povrijeđene su 23 osobe, među kojima je i jedan policajac.
Portparolka Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Adnana Sprečić rekla je da je tokom kriminalističke istrage utvrđeno da se 14 osoba dovodi u vezu sa počinjenjem krivičnog djela.
Od tih 14 osoba, 11 su državljani Republike Hrvatske, a tri državljani Bosne i Hercegovine.
- Istim, u skladu sa uputama dežurnog kantonalnog Tužilaštva, oduzeta je sloboda. Trenutno se nalaze u prostorijama za zadržavanje Uprave policije MUP TK, a nakon kriminalističke obrade bit će predati u nadležnost Kantonalnog tužilaštva TK - kazala je Sprečić.