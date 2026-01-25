Novi snimak haosa iz Tuzle: Sigurnosne kamere snimile Torcidu kako s palicama kreće na Delije

Pravi ulični sukob dogodio se u Tuzli, na oko 500 metara od Međunarodnog aerodroma Tuzla, gdje su žestok okršaj imali Delije i Torcida.

Na društvenim mrežama već su se pojavili brojni snimci, a sada je objavljen i novi, sa sigurnosnih kamera iz ulice u kojoj je došlo do okršaja.

Na snimku, koji je objavljen na stranici koja prati dešavanja na navijačkoj sceni u Evropi, vidi se kako Torcida kreće prema Delijama s palicama.