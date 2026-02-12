TRAMVAJ ISKOČIO IZ ŠINA

Iz Hitne pomoći za "Avaz": Zatekli smo četvero povrijeđenih u nesreći, na KCUS transportovana žena s povredom glave i potkoljenice

Piše: Amila Ovčina

12.2.2026

Dr. Rijada Blažević specijalista urgentne medicine za „Avaz“ je potvrdila da je dispečerski centar Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u 12 sati primio više poziva od sugrađana da se desilo iskakanje tramvaja s tramvajskih šina.

- Odmah su dvije ekipe upućene istovremeno na teren jer smo sumnjali da ima više povrijeđenih, s obzirom na događaj koji se desio. Jedna ekipa je bila u pripravnosti, jer te ekipe koje su došle odmah rade trijažu i pozivaju ako je potrebno dalje. Ekipe na licu mjesta su zatekle četvero povrijeđenih s tim što je jedna pacijentica odvezena sanitetom Doma zdravlja koji se našao tu u blizini u vrijeme tragedije. To je bila teža tjelesna povreda i kolege iz Doma zdravlja su je transpotovale u Opću bolnicu. To je jedna pacijentica – rekla nam je dr. Blažević koja je uposlenica Hitne pomoći.

Dodala je da je jedna ekipa pregledala, zbrinula i transportovala jednu pacijenticu s povredom glave i potkoljenice na Klinički centar, a druga ekipa Hitne pomoći je pregledala i zbrinula dva pacijenta, te ih transportovala na Klinički centar.

- Nažalost jedno lice je preminulo – rekla nam je dr. Blažević.

Podsjećamo, građane BiH potresla je vijest o tramvaju koji je danas nešto prije 12 sati iskočio iz šina kod Zemaljskog muzeja BiH u Sarajevu. 

# HITNA POMOĆ
# JU ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO
# DR. RIJADA BLAŽEVIĆ
