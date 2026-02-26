Sud u Tuzli odbio prijedlog: Mahir Kuduzović koji je nožem ubo muškarca pušten na slobodu

Kantonalni sud u Tuzli odbio je prijedlog Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona da se prema osumnjičenom Mahiru Kuduzoviću, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo pokušaj ubistva, odredi pritvor, te je isti pušten na slobodu.

Imenovani je osumnjičen da je u večernjim satima 22. februara 2026. godine u centru Gračanice, nakon što ga je E.M. fizički napao i više puta udario rukama u predjelu lica, a potom izvukao i teleskopsku palicu i zamahivao prema njemu, nožem ubo E.M. u predjelu vrata i nanio mu tešku tjelesnu povredu.