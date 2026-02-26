Sud u Tuzli odbio prijedlog: Mahir Kuduzović koji je nožem ubo muškarca pušten na slobodu

Kantonalni sud u Tuzli odbio je prijedlog Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona da se prema osumnjičenom Mahiru Kuduzoviću, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo pokušaj ubistva, odredi pritvor, te je isti pušten na slobodu.
Imenovani je osumnjičen da je u večernjim satima 22. februara 2026. godine u centru Gračanice, nakon što ga je E.M. fizički napao i više puta udario rukama u predjelu lica, a potom izvukao i teleskopsku palicu i zamahivao prema njemu, nožem ubo E.M. u predjelu vrata i nanio mu tešku tjelesnu povredu.
Sud je utvrdio kako iz priloženih dokaza nesporno proizilazi da je oštećeni E.M. prvi napao osumnjičenog, i da ga je, kako se osnovano sumnja, osumnjičeni ubo nožem u vrat u prekoračenju nužne odbrane, nakon čega je oštećeni pokušao nastaviti svoj napad, trčeći za njim sve dok osumnjičeni nije pobjegao u policijsku stanicu, pa je stoga sud utvrdio da u konkretnom slučaju ne postoje naročite okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičeni dovršiti pokušano krivično djelo, jer isti nije ni imao namjeru prvi napasti oštećenog, pa tako ne postoji ni posebni pritvorski razlog iz člana 146. stav 1. tačka c) ZKP FBiH, zbog čega je prijedlog kantonalnog tužioca za određivanje mjere pritvora, odbio kao neosnovan, saopćeno je iz Kantonalnog suda u Tuzli.