Na suđenju svjedočila bivša nevjenčana supruga Marinkovića: Nemam pritiske, bilo mi je ponuđeno da vidim Savu i budem ozvučena

Bivša nevjenčana supruga optuženog Save Marinkovića, Božana Savić danas je svjedočila u Kantonalnom sudu u Sarajevu, u nastavku glavnog pretresa. Riječ je o ponovljenom suđenju protiv optuženih Save Marinkovića i Aleksandra Macana koji se terete za ubistvo sarajevskih policajaca Davora Vujinovića i Adisa Šehovića. Prvostepena presuda je oborena, te je postupak vraćen ponovo na suđenje. Odsustvo zbog bolovanja Savčić-Macan Marijana, supruga Aleksandra Macana, današnjem ročištu nije pristupila, s obzirom da je na bolovanju od 06.04.2026.

Danas je na ročištu pristupio i brat Macana, Miroslav Macan kojem je predsjednica sudskog vijeća Belma Ćano-Sejfović kazala da brat nema pravo odbiti svjedočenje. Svjedok je pristupio ročištu, a u ovom postupku se preuzima iskaz koji je dao na prethodnom ročištu. Odbili svjedočenje Radmila Macan i Milovan Macan, majka i otac Aleksandra danas su odbili svjedočiti pred Sudom.

Potom se prisutnima obratila Božana Savić koja je dala osnovne podatke pred sudskim vijećem. Istakla je da je profesor, te da nije zavadi sa Savom i da sa njim ima kćerku. Potvrdila je da nisu u braku. Istaknuto je da nemaju zajednički život. Savić je ranije svjedočila 05.06.2023. godine. Uslijedila su pitanja odbrane. - Ne znate ništa za ubistvo policajaca – upitao je Marinkovićev advokat. - Ne znam. Samo ono što sam čitala iz novina – rekla je Savić. Dodala je kako se sa Savom viđala, putovali su sa njihovom djevojčicom. Advokat je ispitivao vezano za mobitel i broj koji je koristio Sava. Savić se sjetila broja mobitela te je kazala kako Sava nije mijenjao broj. Istakla je da je ona imala dva telefona, odnosno prvo da je imala iPhone, a potom Samsung te da se podaci sa iPhone-a na Samsung ne mogu prebaciti. Savić je istakla da joj je mobilni telefon oduzet, te da joj nikada nije vraćen. Savić je izjavila da je pokušavala policijskim organima kazati da je njen telefon nov prilikom ispitivanja. Njen novi mobilni telefon je oduzet i vještačen. Potvrdila je da je u tom periodu 2018. godine imala komunikaciju sa Savom. Potom je Sava Marinković upitao da li na nju Tužilaštvo vrši pritisak, ima li više pritisak, na šta je odgovorila negativno. - Da li te je kontaktirala SIPA ili policija poslije suđenja? Jel ti Fišo ponudio nešto – upitao je Sava. - Ponudio mi je da te vidim, ali da budem ozvučena. Nikakve pritiske nemam – rekla je Savić.

Pitanja je dalje postavljao advokat Macana, Duško Tomić koji je upitao da li je policija ispitala vezano za odnos Macana sa Savom. Kako je kazala, policiji je ranije rekla da su se Macan i Marinković poznavali. Potom je Tomić upitao čega je profesor, na šta je odgovorila da je profesor ekonomske skupine predmeta. Upitao je i da li joj je pritisak što joj telefon nije vraćen nikada, na šta je odgovorila da su joj fotografije ostale na tom telefonu, da joj je otac preminuo, a sve fotografije su bile na tom mobilnom telefonu. Tajni kontakti? Tomić je upitao da li je ikada posjetila nevjenčanog muža u zatvoru u Zenici, na šta je rekla da nije. Advokat je upitao da li je imala tajne kontakte sa Savom, na šta odgovara negativno. Potom je opet advokat Marinkovića upitao svjedokinju, od kada se poznaju ona i Sava. Svjedokinja je kazala da se poznaju od '97. ili '98. godine. Savić je na pitanje tužiteljice Aide Topalović izjavila da joj nije poznato da je Sava imao drugi mobitel.