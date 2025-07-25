Određen pritvor Stojanu Vasiljeviću: Pratio tužioca Džermina Pašića

Sud Bosne i Hercegovine, odlučujući o prijedlogu Tužilaštva Bosne i Hercegovine, donio je rješenje u predmetu Stojan Vasiljević kojim je osumnjičenom Stojanu Vasiljeviću određen pritvor, koji po ovom rješenju može trajati najduže mjesec dana, računajući od dana hapšenja, to jeste od 23. jula do 23. avgusta, ili do nove odluke Suda, a zbog postojanja posebnih pritvorskih razloga propisanih članom 132. stav 1. tačke b) i c) ZKP BiH.

Osumnjičeni Stojan Vasiljević se tereti za počinjenje krivičnog djela pripremanje krivičnog djela iz člana 248. KZBiH u vezi sa krivičnim djelom ometanje rada pravosuđa iz člana 241. stav 2. istog Zakona, saopćeno je iz Suda BiH.

Podsjećamo, Vasiljević se sumnjiči da je podmetnuo GPS uređaj pod automobil tužioca Džermina Pašića.