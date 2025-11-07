Moskva traži objašnjenje iz Vašingtona nakon Trampove naredbe o mogućem nastavku nuklearnih testiranja

Rusija je pozvala Sjedinjene Američke Države da razjasne, kako navodi, "kontradiktorne signale o mogućem nastavku nuklearnih testiranja", upozoravajući da bi takav potez izazvao reakciju ne samo iz Moskve, nego i iz drugih zemalja.

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) prošle sedmice je naredio vojsci da odmah započne proces ponovnog testiranja nuklearnog oružja. Međutim, nije precizirao da li se to odnosi na testiranje raketa sposobnih za nošenje nuklearnih bojevih glava ili na izvođenje testova koji uključuju nuklearne eksplozije — što ni SAD ni Rusija nisu učinile više od tri decenije.

- Ako je riječ o ovom drugom, to će stvoriti negativnu dinamiku i izazvati korake drugih država, uključujući Rusiju kao odgovor - izjavila je portparolka ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova te dodala:

- Za sada primjećujemo da signali koji dolaze iz Vašingtona, a koji izazivaju opravdanu zabrinutost u svim dijelovima svijeta, ostaju kontradiktorni i, naravno, stvarno stanje stvari mora biti razjašnjeno.

Zbog nejasnoća u vezi s američkim planovima, ruski predsjednik Vladimir Putin je u srijedu naložio visokim zvaničnicima da pripreme prijedloge za moguće rusko nuklearno testiranje kao odgovor na eventualno američko.

Sigurnosni analitičari upozoravaju da bi obnavljanje testiranja bilo koje nuklearne sile predstavljalo ozbiljan destabilizirajući korak u trenutku akutnih geopolitičkih tenzija, naročito zbog rata u Ukrajini, te bi vjerovatno potaknulo i druge zemlje da učine isto.

Posljednji važeći sporazum između Moskve i Vašingtona, kojim se ograničava broj strateških nuklearnih bojevih glava na obje strane, ističe za tri mjeseca, što bi moglo dodatno ubrzati već postojeću utrku u naoružanju.

Putin je predložio da obje strane nastave poštovati odredbe tog sporazuma još godinu dana, ali Tramp zasad nije zvanično odgovorio na taj prijedlog.