Velika Britanija, Francuska i Njemačka predlažu izmjene američkog plana za Ukrajinu

Velika Britanija, Francuska i Njemačka su kreirale izmijenjenu verziju američkog mirovnog plana za Ukrajinu koja osporava predložena ograničenja ukrajinskih oružanih snaga i teritorijalne ustupke, prema dokumentu u koji je Reuters imao uvid. Dokument, pripremljen tokom razgovora o planu u Ženevi, predlaže da vojni kapacitet Ukrajine bude ograničen na 800.000 vojnika "u mirnodopskom periodu", umjesto univerzalnog ograničenja od 600.000 koje je predložio američki plan.

Također navodi da će "pregovori o teritorijalnim razmjenama početi od Linije kontakta", umjesto da se unaprijed odredi da određena područja budu priznata kao "de facto ruska", kako sugeriše američki plan. Kontra-prijedlog su sastavile takozvane evropske E3 sile – Velika Britanija, Francuska i Njemačka, rekao je izvor upoznat s dokumentom. Dokument uzima američki prijedlog kao osnovu, ali ide tačku po tačku s predloženim brisanjem ili izmjenama.

Predlaže da Ukrajina dobije sigurnosne garancije od Sjedinjenih Američkih Država slično članu 5 NATO-a. Osporava američki prijedlog o korištenju zamrznutih ruskih sredstava na Zapadu, prvenstveno u Evropskoj uniji. - Ukrajina će biti potpuno rekonstruisana i finansijski obeštećena, uključujući kroz ruska suverena sredstva koja će ostati zamrznuta dok Rusija ne nadoknadi štetu Ukrajini - navodi dokument.