Afganistanac pucao na dva pripadnika Nacionalne garde u blizini Bijele kuće

Kasnije istog dana, predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) opisao je incident kao „djelo mržnje, terora i zla“, ističući da je riječ o zločinu protiv cijele države.

Dvoje pripadnika Nacionalne garde iz Zapadne Virdžinije našli su se u srijedu u životno ugroženom stanju nakon što je jedan napadač otvorio vatru na njih u onome što, prema navodima zvaničnika, izgleda kao „ciljano pucanje“ nedaleko od Bijele kuće.

Guverner Zapadne Virdžinije je u prvi mah izjavio da su dvojica pripadnika poginula nakon napada, ali su se kasnije pojavile nove informacije koje su tu tvrdnju demantovale.

Pozivajući se na podatke Ministarstva unutrašnje bezbjednosti, Tramp je rekao da je osumnjičeni ušao u SAD iz Afganistana u septembru 2021. godine te kritizirao prethodnu administraciju predsjednika Džo Bajden (Joe Biden).

Naglasio je da ovaj napad ukazuje na „najveću prijetnju nacionalnoj bezbjednosti“ te poručio kako je nužno ponovo provjeriti svakog državljanina Afganistana koji je stigao u SAD tokom Bajdenovog mandata.

Iako Tramp nije iznio identitet osumnjičenog, više izvora iz policijskih agencija potvrdilo je za ABC News da se radi o 29-godišnjem Rahmanulahu Lakanvalu (Rahmanullah Lakanwal).

Prema informacijama iz tri izvora, Lakanval je zahtjev za azil podnio 2024. godine, a dobio ga u aprilu 2025. – dakle za vrijeme Trampove administracije.

Ubrzo nakon Trampovih izjava, Služba za državljanstvo i imigraciju SAD-a (USCIS) objavila je na društvenim mrežama da se „sva obrada imigracionih zahtjeva državljana Afganistana obustavlja na neodređeno vrijeme zbog dodatnih sigurnosnih provjera“.

Izvori bliski istrazi naveli su za ABC News da FBI slučaj tretira kao potencijalni slučaj međunarodnog terorizma, nagovještavajući da se ispituje eventualna povezanost ili inspiracija nekom stranom terorističkom organizacijom.

Očekuje se da će policijski zvaničnici i Kancelarija američkog tužioca u četvrtak iznijeti dodatne detalje o osumnjičenom.

Tok pucnjave

Prema navodima policijskih zvaničnika, pogođeni pripadnici Nacionalne garde su muškarac i žena, oboje hospitalizirani u teškom stanju.

Do pucnjave je došlo u srijedu oko 14:15 kada je napadač, skrenuvši iza ugla u blizini metro stanice Farragut West u Vašingtonu, podigao oružje i počeo pucati, objasnio je izvršni pomoćnik načelnika Policije Vašingtona Džefri Kerol (Jeffrey Carroll).

Kako je rekao Kerol, sve ukazuje na to da je napadač djelovao sam i da je pripadnike Garde napao iz zasjede.

Brza reakcija drugih pripadnika Nacionalne garde doprinijela je tome da se napadač savlada.

- Čim su čuli pucnje, uspjeli su da se umešaju i zadrže ga na tlu nakon što je pogođen - naveo je Kerol.

Osumnjičeni je zatim odvezen u bolnicu u teškom stanju.

Ko je tačno pucao na napadača u prvom trenutku nije bilo razjašnjeno, ali je u saopćenju general-major Tim Sjuard (Timothy Sheward) pohvalio pripadnike Garde koji su ga „brzo neutralisali i tako spasili živote“.

Gradonačelnica Vašingtona Murijel Bauzer (Muriel Bowser) izjavila je da napad izgleda kao ciljano usmjeren na pripadnike Nacionalne garde.