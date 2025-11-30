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NAPAD U VAŠINGTONU

Šok u SAD: Afganistanac koji je ubio gardistu "radikaliziran u Americi"

Lakanval je u Sjedinjene Države ušao 2021. godine kao dio masovne evakuacije Afganistanaca koje je organizovala Bajdenova administracija

Afganistanac koji je ubio gardistu - Avaz
Vašington - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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I. Ć.

30.11.2025

Američke vlasti vjeruju da afganistanski imigrant optužen za zasjedu pripadnicima Nacionalne garde u Vašingtonu nije bio radikaliziran sve dok nije došao u Sjedinjene Američke Države, izjavila je ministrica za domovinsku sigurnost Kristi Noem.

Govoreći u emisijama “Meet the Press” na NBC-u i “This Week” na ABC-u, Noem je rekla da vlasti smatraju da se navodni napadač Rahmanulah Lakanval (Rahmanullah Lakanwal) radikalizirao dok je već živio u saveznoj državi Vašington. Istražitelji traže dodatne informacije od članova porodice i drugih osoba, navela je Noem, prenosi Reuters.

Vlasti su identifikovale Lakanvala (29) kao osumnjičenog za pucnjavu koja se dogodila u srijedu, svega nekoliko blokova od Bijele kuće, a u kojoj je ubijen jedan pripadnik Nacionalne garde, dok je drugi teško ranjen.

Nakon pucnjave, administracija američkog predsjednika Donalda Trampa ukazala je na nedostatak provjera Afganistanaca i drugih stranih državljana tokom mandata bivšeg predsjednika Džoa Bajdena (Joe Biden), iako je Lakanvalu azil dodijeljen za vrijeme Trampove administracije.

Lakanval je u Sjedinjene Države ušao 2021. godine kao dio masovne evakuacije Afganistanaca koje je organizovala Bajdenova administracija, a koji su pomagali američkim snagama tokom dvodecenijskog rata u Afganistanu, dok su talibani preuzimali vlast. Azil mu je odobren u aprilu od strane Trumpove administracije, pokazuje vladin dokument dat na uvid Reutersu.

Noemine izjave sugeriraju da je Lakanval, koji je u Afganistanu bio dio jedinice koju je podržavala CIA, možda prigrlio ekstremizam tek nakon dolaska u SAD.

# PUCNJAVA
# VAŠINGTON
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