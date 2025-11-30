Šok u SAD: Afganistanac koji je ubio gardistu "radikaliziran u Americi"

Američke vlasti vjeruju da afganistanski imigrant optužen za zasjedu pripadnicima Nacionalne garde u Vašingtonu nije bio radikaliziran sve dok nije došao u Sjedinjene Američke Države, izjavila je ministrica za domovinsku sigurnost Kristi Noem.

Govoreći u emisijama “Meet the Press” na NBC-u i “This Week” na ABC-u, Noem je rekla da vlasti smatraju da se navodni napadač Rahmanulah Lakanval (Rahmanullah Lakanwal) radikalizirao dok je već živio u saveznoj državi Vašington. Istražitelji traže dodatne informacije od članova porodice i drugih osoba, navela je Noem, prenosi Reuters. Vlasti su identifikovale Lakanvala (29) kao osumnjičenog za pucnjavu koja se dogodila u srijedu, svega nekoliko blokova od Bijele kuće, a u kojoj je ubijen jedan pripadnik Nacionalne garde, dok je drugi teško ranjen.