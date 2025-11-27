Novi detalji o napadaču: Prešao cijelu SAD da napadne vojnike Nacionalne garde

Afganistanac koji je radio za CIA-u u svojoj domovini, a u SAD je stigao 2021. godine, putovao je kroz cijelu zemlju iz savezne države Vašington kako bi ranio dvojicu pripadnika Nacionalne garde Zapadne Virdžinije u blizini Bijele kuće. Džanin Pajro, američka tužiteljica za Distrikt Kolumbiju, odbila je otkriti motiv napada, koji dolazi u trenutku kada je prisustvo trupa u glavnom gradu i drugim gradovima postalo politički osjetljivo pitanje.

Pajro je na konferenciji za novinare identifikovala žrtve kao specijalisticu Sarah Bekstrom i narednika Endrua Volfa. Oboje su hospitalizirani u kritičnom stanju. Tužiteljica je istakla da je osumnjičeni, Rahmanulah Lakanval, izveo napad "u stilu zasjede", koristeći revolver .357 Smith & Wesson. Osumnjičeni se trenutno suočava s optužbama za napad s namjerom ubistva dok je naoružan i posjedovanje vatrenog oružja tokom nasilnog krivičnog djela. Pajro je dodala da je previše rano govoriti o motivima napadača. - Molimo se da prežive i da najteža optužba ne bude ubistvo prvog stepena. Ali neka niko ne sumnja, ako ne prežive, to će svakako biti optužba - dodala je. Osumnjičeni koji je bio u pritvoru također je ranjen, ali povrede nisu opasne po život, prema riječima zvaničnika koji nije bio ovlašten javno govoriti i koji je razgovarao s AP-om.