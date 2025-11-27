Novi detalji o napadaču: Prešao cijelu SAD da napadne vojnike Nacionalne garde

Afganistanac koji je radio za CIA-u u svojoj domovini, a u SAD je stigao 2021. godine, putovao je kroz cijelu zemlju iz savezne države Vašington kako bi ranio dvojicu pripadnika Nacionalne garde Zapadne Virdžinije u blizini Bijele kuće.
Džanin Pajro, američka tužiteljica za Distrikt Kolumbiju, odbila je otkriti motiv napada, koji dolazi u trenutku kada je prisustvo trupa u glavnom gradu i drugim gradovima postalo politički osjetljivo pitanje.
Pajro je na konferenciji za novinare identifikovala žrtve kao specijalisticu Sarah Bekstrom i narednika Endrua Volfa. Oboje su hospitalizirani u kritičnom stanju.
Tužiteljica je istakla da je osumnjičeni, Rahmanulah Lakanval, izveo napad "u stilu zasjede", koristeći revolver .357 Smith & Wesson.
Osumnjičeni se trenutno suočava s optužbama za napad s namjerom ubistva dok je naoružan i posjedovanje vatrenog oružja tokom nasilnog krivičnog djela. Pajro je dodala da je previše rano govoriti o motivima napadača.
- Molimo se da prežive i da najteža optužba ne bude ubistvo prvog stepena. Ali neka niko ne sumnja, ako ne prežive, to će svakako biti optužba - dodala je.
Osumnjičeni koji je bio u pritvoru također je ranjen, ali povrede nisu opasne po život, prema riječima zvaničnika koji nije bio ovlašten javno govoriti i koji je razgovarao s AP-om.
Direktor FBI-a Kaš Patel rekao je da se pucnjava istražuje kao čin terorizma. Agenti su izvršili niz naloga za pretres, a Patel je opisao istragu kao istragu "od obale do obale".
Gradonačelnica Vašingtona Mjuriel Bovser ocijenila je pucnjavu kao direktan napad na Ameriku, a ne na specifične politike predsjednika Donalda Trampa.
- Neko je prešao cijelu zemlju i došao u Vašington da napadne Ameriku. Ta osoba će biti procesuirana u punom obimu zakona - rekla je Bovser.
29-godišnji osumnjičeni, državljanin Afganistana, ušao je u SAD 2021. godine kroz program Operation Allies Welcome, administracije bivšeg predsjednika Džoa Bajdena, koji je evakuirao i preselio desetine hiljada Afganistanaca nakon povlačenja SAD-a iz zemlje, naveli su zvaničnici.