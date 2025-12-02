Afganistanac koji je pucao na pripadnike Nacionalne garde službeno optužen za ubistvo

Sudija u Vašingtonu odlučio je da se Rahmanulah Lakanval (Rahmanullah Lakanwal) zadrži u pritvoru bez jamčevine, ističući da je neizmjerno užasnut pucnjavom koja se dogodila nekoliko blokova od Bijele kuće, a koja je usmrtila jednu pripadnicu Nacionalne garde i teško ranila njenog kolegu.

Afganistanac koji je prošle sedmice u Vašingtonu otvorio vatru na dva pripadnika Nacionalne garde zvanično je optužen za ubistvo i više drugih krivičnih djela. Prvom ročištu prisustvovao je putem videolinka iz bolnice, gdje se i dalje nalazi.

Prema navodima tužilaca, Lakanval, državljanin Afganistana, doputovao je iz savezne države Vašington u američku prijestonicu s namjerom da izvede napad. I sam je ranjen tokom incidenta i trenutno je hospitalizovan.

- Sara Bekstrom iz Zapadne Virdžinije, jedna od pripadnica Nacionalne garde o kojima govorimo, vrlo cijenjena, mlada, veličanstvena osoba... Upravo je preminula. Više nije s nama", rekao je Donald Tramp (Trump) u svom obraćanju uživo nakon pucnjave.

Direktor CIA-e Džon Ratklif (John Ratcliffe) potvrdio je za Fox News da je napadaču omogućen ulazak u SAD "zbog njegovog prethodnog rada s američkom vladom". Direktor FBI-a Kaš Patel (Kash Patel) rekao je da "postoji potvrda da je osumnjičeni imao vezu u Afganistanu s partnerskim snagama", dodajući da se taj dio njegove prošlosti detaljno provjerava.