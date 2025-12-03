Procurio snimak javne egzekucije: Izveo je 13-godišnji dječak

Na sportskom stadionu u Afganistanu okupilo se na hiljade ljudi kako bi svjedočili javnoj egzekuciji koju je izveo trinaestogodišnji dječak.

Ubijeni muškarac optužen je da je ubio dječakovu porodicu. Porodica žrtava imala je mogućnost oprosta, što bi navodnom ubici spasilo život, no umjesto toga tražili su smrtnu kaznu.