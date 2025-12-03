Procurio snimak javne egzekucije: Izveo je 13-godišnji dječak

Na sportskom stadionu u Afganistanu okupilo se na hiljade ljudi kako bi svjedočili javnoj egzekuciji koju je izveo trinaestogodišnji dječak.
Ubijeni muškarac optužen je da je ubio dječakovu porodicu. Porodica žrtava imala je mogućnost oprosta, što bi navodnom ubici spasilo život, no umjesto toga tražili su smrtnu kaznu.
Trinaestogodišnjak je ubicu svoje porodice upucao triput pred 80.000 gledatelja na stadionu.
Vrhovni sud objavio je da je žrtva, muškarac po imenu Mangal, proglašen krivim za pokolj 13 članova porodice tog dječaka – uključujući nekoliko djece i tri žene.
Talibanski vladari uveli su strogo tumačenje šerijatskog prava, koje uključuje povratak javnih egzekucija te zabranu srednjoškolskog i visokog obrazovanja za žene i djevojke, kao i isključivanje iz većine oblika zapošljavanja.
Egzekucije se provode u sklopu sistema qisasa, „odmazde istom mjerom“ – praktično oko za oko. Presudu su potvrdila tri suda, uključujući i vrhovni, a konačno ju je odobrio vrhovni vođa Talibana, Hibatullah Akhundzada.