Gradonačelnik Njujorka napravio posljednje poteze prije Mamdanija: "Jevreji se izdvajaju i postaju meta"

Erik Adams (Eric), gradonačelnik Njujorka, manje od mjesec dana prije predaje dužnosti novoizabranom Zohranu Mamdaniju, izdao je dva izvršna naloga za koje tvrdi da imaju za cilj borbu protiv antisemitizma.

Prvim nalogom se zabranjuje rukovodiocima gradskih agencija i osoblju da učestvuju u "bilo kojoj politici koja diskriminiše državu Izrael, izraelske građane na osnovu njihovog nacionalnog porijekla ili pojedince i subjekte na osnovu njihove povezanosti s Izraelom".

Također se zabranjuje zvaničnicima koji nadgledaju gradski penzioni sistem da donose odluke u skladu s pokretom za bojkot, dezinvesticije i sankcije (BDS), za koji je Mamdani rekao da ga podržava.