Gradonačelnik Njujorka napravio posljednje poteze prije Mamdanija: "Jevreji se izdvajaju i postaju meta"

Erik Adams (Eric), gradonačelnik Njujorka, manje od mjesec dana prije predaje dužnosti novoizabranom Zohranu Mamdaniju, izdao je dva izvršna naloga za koje tvrdi da imaju za cilj borbu protiv antisemitizma.
Prvim nalogom se zabranjuje rukovodiocima gradskih agencija i osoblju da učestvuju u "bilo kojoj politici koja diskriminiše državu Izrael, izraelske građane na osnovu njihovog nacionalnog porijekla ili pojedince i subjekte na osnovu njihove povezanosti s Izraelom".
Također se zabranjuje zvaničnicima koji nadgledaju gradski penzioni sistem da donose odluke u skladu s pokretom za bojkot, dezinvesticije i sankcije (BDS), za koji je Mamdani rekao da ga podržava.
Drugi nalog upućuje komesara policije Njujorka da razmotri prijedloge za regulisanje protesta koji se održavaju u blizini vjerskih objekata. Ova odluka dolazi nakon demonstracija prošlog mjeseca ispred sinagoge na Upper East Side-u, koja je održavala događaj promovirajući imigraciju u Izrael, a što je izazvalo optužbe za antisemitizam.
- New York je uvijek bio talionica nacija, ali, često u posljednjih nekoliko godina, vidjeli smo da se osobe jevrejskog porijekla izdvajaju i postaju meta napada - rekao je Adams u izjavi te dodao su mjere usmjerene na "zaštitu poreskih dolara stanovnika Njujorka i njihovo pravo da praktikuju svoju vjeru bez uznemiravanja".
Ove mjere se smatraju pokušajem da se ograniči utjecaj Mamdanija koji će 1. januara preuzeti funkciju prvog muslimanskog gradonačelnika grada, a njegova podrška Palestini izazvala je protivljenje unutar jevrejske zajednice u gradu.
Investicije gradskog penzionog fonda iznose više od 250 milijardi dolara s oko 300 miliona u izraelskim obveznicama i imovini, prema podacima iz gradonačelnikovog ureda. Mamdani je kritikovao ulaganja grada u fondove sa sjedištem u Izraelu..
Mamdani će imati ovlaštenje da opozove ove naloge.
Ovi potezi dolaze dok je izraelski premijer Benjamin Netanyahu, čini se, ignorisao obećanje Mamdanija da će poslati policiju da provodi naloge za hapšenje stranih političkih lidera koje traži Međunarodni krivični sud (ICC), uključujući i Netanyahua.