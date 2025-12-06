Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

DONESENA ODLUKA

Moskva prekida sporazume o vojnoj saradnji: Kraj višedecenijskih dogovora sa ove tri zapadne zemlje

Riječ je o sporazumima koji su potpisani u različitim razdobljima

Vladimir Putin. Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

A. O.

6.12.2025

Moskva je donijela odluku o raskidu sporazuma o vojnoj saradnji sa tri zapadne zemlje: Francuskom, Kanadom i Portugalom, a ta odluka označava prekid višedesetljetnih dogovora u području odbrane, piše ruska režimska agencija RIA Novosti.

Odluka je službeno potvrđena nalogom koji je potpisao ruski premijer Mihail Mišustin, a u kojem se detaljno navode sporazumi koji se stavljaju izvan snage.

- Prekinuti sporazum između vlade Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika i vlade Kanade o posjetima po vojnoj liniji, (...) sporazum između vlade Ruske Federacije i vlade Francuske Republike o suradnji u području odbrane (...) i sporazum između vlade Ruske Federacije i vlade Portugalske Republike o saradnji u vojnom području - stoji u objavljenom dokumentu.

Riječ je o sporazumima koji su potpisani u različitim razdobljima - onaj s Kanadom još 1989. godine, s Francuskom 1994., a s Portugalom 2000. godine.

Zaduženo je Ministarstvo vanjskih poslova Rusije da službenim putem obavijesti kanadsku, francusku i portugalsku stranu o donesenoj odluci.

# MOSKVA
# SPORAZUM
# RUSIJA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (5)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.