Moskva prekida sporazume o vojnoj saradnji: Kraj višedecenijskih dogovora sa ove tri zapadne zemlje

Moskva je donijela odluku o raskidu sporazuma o vojnoj saradnji sa tri zapadne zemlje: Francuskom, Kanadom i Portugalom, a ta odluka označava prekid višedesetljetnih dogovora u području odbrane, piše ruska režimska agencija RIA Novosti.

Odluka je službeno potvrđena nalogom koji je potpisao ruski premijer Mihail Mišustin, a u kojem se detaljno navode sporazumi koji se stavljaju izvan snage.

- Prekinuti sporazum između vlade Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika i vlade Kanade o posjetima po vojnoj liniji, (...) sporazum između vlade Ruske Federacije i vlade Francuske Republike o suradnji u području odbrane (...) i sporazum između vlade Ruske Federacije i vlade Portugalske Republike o saradnji u vojnom području - stoji u objavljenom dokumentu.

Riječ je o sporazumima koji su potpisani u različitim razdobljima - onaj s Kanadom još 1989. godine, s Francuskom 1994., a s Portugalom 2000. godine.

Zaduženo je Ministarstvo vanjskih poslova Rusije da službenim putem obavijesti kanadsku, francusku i portugalsku stranu o donesenoj odluci.