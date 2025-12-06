Amerika prijeti da će se povući iz OSCE-a ako se ne provedu reforme

Sjedinjene Američke Države uputile su ultimatum OSCE-u da provede reforme ili se suoči s mogućim povlačenjem SAD-a.

Govoreći, naime, kao jedan od učesnika na sastanku Ministarskog vijeća OSCE-a u Beču, Brendan Hanrahan, visoki zvaničnik u Uredu za evropska i evroazijska pitanja američkog State Departmenta, rekao je:

„Sjedinjene Države ostaju angažirane u OSCE-u jer vjerujemo da, ako se organizacija ispravno reformira, još uvijek može igrati značajnu ulogu. Ali reforme su neophodne – kako bi OSCE ispunio svoju misiju jačanja sigurnosti u Evropi, tako i za nastavak američkog učešća i angažmana.“

Hanrahan je istakao da je OSCE „godinama dezorijentiran“.

Potom je postavio ključno pitanje:

„Ako OSCE ne može pružiti vrijednost u jedinom području u kojem bi to najviše trebalo – angažmanu Rusije u ozbiljnom upravljanju sukobima – zašto bi SAD nastavio sudjelovati?“

Njegov odgovor bio je: „Zato što SAD vjeruju da se OSCE može promijeniti i biti efikasan.“

No ta promjena mora biti stvarna, naglasio je.

-Želim biti jasan: zahtijevamo promjene. Ne simbolične geste, ne retoričke obaveze. Prave, ozbiljne promjene-istakao je američki zvaničnik.