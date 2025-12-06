Amerika prijeti da će se povući iz OSCE-a ako se ne provedu reforme

Sjedinjene Američke Države uputile su ultimatum OSCE-u da provede reforme ili se suoči s mogućim povlačenjem SAD-a.
Govoreći, naime, kao jedan od učesnika na sastanku Ministarskog vijeća OSCE-a u Beču, Brendan Hanrahan, visoki zvaničnik u Uredu za evropska i evroazijska pitanja američkog State Departmenta, rekao je:
„Sjedinjene Države ostaju angažirane u OSCE-u jer vjerujemo da, ako se organizacija ispravno reformira, još uvijek može igrati značajnu ulogu. Ali reforme su neophodne – kako bi OSCE ispunio svoju misiju jačanja sigurnosti u Evropi, tako i za nastavak američkog učešća i angažmana.“
Hanrahan je istakao da je OSCE „godinama dezorijentiran“.
Potom je postavio ključno pitanje:
„Ako OSCE ne može pružiti vrijednost u jedinom području u kojem bi to najviše trebalo – angažmanu Rusije u ozbiljnom upravljanju sukobima – zašto bi SAD nastavio sudjelovati?“
Njegov odgovor bio je: „Zato što SAD vjeruju da se OSCE može promijeniti i biti efikasan.“
No ta promjena mora biti stvarna, naglasio je.
-Želim biti jasan: zahtijevamo promjene. Ne simbolične geste, ne retoričke obaveze. Prave, ozbiljne promjene-istakao je američki zvaničnik.
Hanrahan je predstavio tri konkretna uvjeta.
Prvo: smanjenje budžeta.
SAD „će očekivati smanjenje godišnjeg budžeta za najmanje 15 miliona eura do decembra 2026.“ Resursi se moraju trošiti „ne na održavanje konferencija ili pisanje izvještaja, već na misije koje podržavaju stabilnost i mir“.
Drugo: strukturna reforma.
OSCE mora prestati „nametati nacionalne socijalne politike“ i „prestati tretirati transformaciju unutrašnjeg političkog života kao jednu od svojih ključnih funkcija. Važan posao monitoringa – bilo granica, bilo izbora – može biti efikasan samo uz punu saradnju uključenih država“, rekao je.
Treće: angažman s Rusijom.
OSCE „mora prestati marginalizirati upravo one aktere čije je prisustvo ključno za mir“, rekao je, dodajući da se „sukob koji uključuje Rusiju može upravljati samo kroz angažman s Rusijom“.
Tek tada OSCE može „ispuniti svoju osnovnu misiju“ dovođenja država s divergentnim vizijama za isti sto – bavljenje kontrolom konvencionalnog naoružanja, sigurnošću granica, borbom protiv terorizma i pranja novca, te u konačnici doprinos postizanju mirovnog sporazuma između Rusije i Ukrajine.
Hanrahan je potom zaključio:
„Ako OSCE nastavi sadašnjim putem, SAD će nastaviti preispitivati naše učešće i podršku.“