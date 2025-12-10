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DANAS SE OBILJEŽAVA

Međunarodni dan ljudskih prava

Deklaracijom se pozivaju svi narodi na priznanje urođenog dostojanstva te jednakih i neotuđivih prava svih članova ljudske porodice

Međunarodni dan ljudskih prava. Zzjzfbih.ba

I. P.

10.12.2025

Danas je Međunarodni dan ljudskih prava, koji je ustanovila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1948. godine, kada je usvojila Opću deklaraciju o ljudskim pravima. 

Deklaracijom se pozivaju svi narodi na priznanje urođenog dostojanstva te jednakih i neotuđivih prava svih članova ljudske porodice kao temelja slobode, pravde i mira u svijetu.

Mnoge vladine i nevladine organizacije koje djeluju na području zaštite ljudskih prava na ovaj dan izvještavaju o stanju ljudskih prava, organiziraju izložbe i konferencije te dodjeljuju nagrade zaslužnima za odbranu ljudskih prava i sloboda.

# MEĐUNARODNI DAN LJUDSKIH PRAVA
# NA DANAŠNJI DAN
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