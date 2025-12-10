Danas je Međunarodni dan ljudskih prava, koji je ustanovila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1948. godine, kada je usvojila Opću deklaraciju o ljudskim pravima.

Deklaracijom se pozivaju svi narodi na priznanje urođenog dostojanstva te jednakih i neotuđivih prava svih članova ljudske porodice kao temelja slobode, pravde i mira u svijetu.

Mnoge vladine i nevladine organizacije koje djeluju na području zaštite ljudskih prava na ovaj dan izvještavaju o stanju ljudskih prava, organiziraju izložbe i konferencije te dodjeljuju nagrade zaslužnima za odbranu ljudskih prava i sloboda.