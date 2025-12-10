Britanci uložili 6,3 milijarde funti u oklopno vozilo: Vojnici povraćali nakon vožnje u njemu

Oklopna vozila Ajax, koja razvija britanska kompanija General Dynamics, trebala su ove godine u potpunosti ući u vojnu upotrebu. Ipak, vojnici koji ih testiraju prijavili su da im tokom vožnje u ovom vozilu postaje mučno, a pojedini su čak povraćali.

Prema pisanju lista Financial Times, više britanskih vojnika iznijelo je pritužbe na vrtoglavicu i mučninu nakon testiranja Ajaxa.

Trnu im noge i ruke

Osim toga, prijavljeno je i da vojnicima nakon vožnje u ovim vozilima trnu noge i ruke. Ti problemi dovode se u vezu s izrazito jakim vibracijama, ali i bukom u unutrašnjosti, koje se, prema tvrdnjama vojnika, gotovo ne mogu izdržati.

Kao uzroke navode se pretjerano zategnute gusjenice, loše postavljanje motora, neadekvatno zavarivanje, labave spojnice te neujednačen dizajn trupa. Postojanje šest različitih varijanti trupa dodatno stvara strukturne razlike koje komplikaciju čine još većom.

Britansko Ministarstvo odbrane tvrdi da su određene popravke ublažile nivo vibracija, ali stručnjaci upozoravaju da se u većini slučajeva radi samo o privremenim mjerama, a ne o stvarnim inženjerijskim rješenjima.

Ozbiljna sumnja

Time je budućnost cijelog programa dovedena u ozbiljnu sumnju. Ministar odbrane Džon Hili (John Healey) izjavio je da je spreman donijeti sve neophodne odluke, dok analitičari odbrane smatraju da je potpuna obustava projekta sada vrlo vjerodostojna mogućnost.

Ovakav razvoj događaja predstavlja poseban problem za Veliku Britaniju, s obzirom na to da je u program uloženo čak 6,3 milijarde funti.

Inače, teškoće ovaj projekt prate od samog početka. Prve isporuke britanskoj vojsci stigle su tek u januaru 2025. godine — čak osam godina nakon prvobitno planiranog roka.

Dugogodišnji problemi, među kojima su i prekomjerna buka te izuzetno snažne vibracije, iznova su odgađali isporuku i daljnji razvoj vozila. Kada su ove godine počele nove isporuke, očekivalo se da je sve riješeno. Međutim, kako se sada pokazuje, situacija je daleko od toga.