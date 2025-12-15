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MIROVNI PREGOVORI

Ukrajina: Razgovori sa SAD donose stvarni napredak ka miru

Glavni pregovarač Umerov pozvao javnost da ignoriše spekulacije dok se nastavljaju pregovori sa izaslanicima administracije Donalda Trampa

Umerov: Ostvaren napredak. Anadolija

Anadolija

15.12.2025

Glavni pregovarač Ukrajine Rustem Umerov izjavio je u ponedjeljak da su pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama tokom protekla dva dana bili "konstruktivni i produktivni", te da je ostvaren stvarni napredak ka mogućem mirovnom sporazumu, dok se razgovori nastavljaju s američkim predstavnicima koje predvode Stiv Vitkof (Steve Witkoff) i Džared Kušner (Jared Kushner), javlja Anadolu.

- Tokom protekla dva dana, ukrajinsko-američki pregovori bili su konstruktivni i produktivni, uz ostvaren stvarni napredak - naveo je Umerov u saopćenju objavljenom na Telegramu.

- Nadamo se da ćemo do kraja dana postići sporazum koji će nas približiti miru - dodao je.

Upozorio je na neprovjerene informacije, kazavši da trenutno postoji "mnogo buke i anonimnih spekulacija u medijima", te je pozvao javnost da ne nasjeda na "glasine i provokacije".

Umerov je rekao da američka delegacija, koju predvode Vitkof i Kušner, radi "izuzetno konstruktivno kako bi pomogla Ukrajini da pronađe put ka trajnom mirovnom sporazumu".

Dodao je da je ukrajinski tim "izuzetno zahvalan predsjedniku Trampu i njegovom timu na svim naporima koje ulažu".

Vitkof obavlja dužnost specijalnog izaslanika SAD-a za Bliski istok, dok je Kušner bivši viši savjetnik predsjednika Donalda Trampa i trenutno ne obavlja nijednu zvaničnu državnu funkciju.

Razgovori se odvijaju nakon sedmice pojačane diplomatije i borbi, pri čemu Kijev insistira da svaki dogovor mora uključivati čvrste sigurnosne garancije i bez teritorijalnih ustupaka, dok je Moskva saopćila da ostaje otvorena za pregovore, ali da iz Vašingtona još nije dobila konkretne prijedloge.

# JARED KUSHNER
# SAD
# RUSIJA
# UKRAJINA
# RUSTEM UMEROV
# STEVE WITKOFF
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