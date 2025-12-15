Ukrajina: Razgovori sa SAD donose stvarni napredak ka miru

Glavni pregovarač Ukrajine Rustem Umerov izjavio je u ponedjeljak da su pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama tokom protekla dva dana bili "konstruktivni i produktivni", te da je ostvaren stvarni napredak ka mogućem mirovnom sporazumu, dok se razgovori nastavljaju s američkim predstavnicima koje predvode Stiv Vitkof (Steve Witkoff) i Džared Kušner (Jared Kushner), javlja Anadolu.

- Tokom protekla dva dana, ukrajinsko-američki pregovori bili su konstruktivni i produktivni, uz ostvaren stvarni napredak - naveo je Umerov u saopćenju objavljenom na Telegramu.

- Nadamo se da ćemo do kraja dana postići sporazum koji će nas približiti miru - dodao je.