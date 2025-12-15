SAD nude snažne sigurnosne garancije Ukrajini

Američki zvaničnici upozorili su da i Ukrajina mora prihvatiti sporazum, za koji su naveli da će pružiti sigurnosne garancije u skladu s članom pet Povelje NATO-a - koji napad na jednog saveznika naziva napadom na sve.

Američki zvaničnici opisali su višesatne razgovore u Berlinu s predsjednikom Volodimirom Zelenskim kao pozitivne i kazali da će predsjednik Donald Trump kasnije u ponedjeljak nazvati i ukrajinskog čelnika i Evropljane kako bi podstakao napredak prema sporazumu.

Sjedinjene Države u ponedjeljak su objavile da nude snažne, nalik NATO-ovim, sigurnosne garancije Ukrajini te su izrazile uvjerenje da će Rusija to prihvatiti, što bi, prema Vašingtonu, bio napredak u okončanju rata.

- Osnova tog sporazuma je u biti imati stvarno, stvarno snažne garancije - poput člana pet - također vrlo, vrlo snažno odvraćanje u veličini ukrajinske vojske - rekao je američki zvaničnik pod uslovom anonimnosti.

- Te garancije neće zauvijek biti na stolu. Te garancije su na stolu upravo sada ako se postigne dobar zaključak - rekao je.

Tramp je prethodno isključio formalni ulazak Ukrajine u NATO i stao je na stranu Rusije nazivajući težnje Kijeva prema savezu razlogom za invaziju Moskve 2022. godine.

Drugi američki zvaničnik izrazio je uvjerenje da će Rusija podržati sporazum.

- Mislim, ipak, da bi vam Ukrajinci rekli, kao i Evropljani, da je ovo najrobusniji skup sigurnosnih protokola koji su ikada vidjeli. To je vrlo, vrlo snažan paket - rekao je drugi zvaničnik.

- Nadam se da će Rusi to pogledati i reći sebi: "U redu je jer nemamo namjeru - vjerovat ćemo im na riječ - nemamo namjeru kršiti, Ali kršenja će se rješavati paketom sigurnosnih mjera" - rekao je.

Dogovor o teritoriji

Prvi zvaničnik priznao je da nije bilo dogovora o teritoriji. Tramp je nazvao neizbježnim da će Ukrajina morati predati teritorije Rusiji, što je ishod koji je anatema za Zelenskog nakon gotovo četiri godine odbrane njegove zemlje.

Drugi američki zvaničnik izjavio je da su Sjedinjene Države sa Zelenskim razgovarale o ideji "ekonomske slobodne zone" na području koje sada osporavaju vojske.

- Proveli smo puno vremena pokušavajući definirati što bi to značilo, kako funkcionira. A onda, u konačnici, ako to uspijemo definirati, onda će stvarno biti na stranama da razrade konačna pitanja suvereniteta - rekao je zvaničnik.

Razgovore u Berlinu vodili su Stiv Vitkof, Trampov poslovni prijatelj i putujući globalni pregovarač, i Džared Kušner, Trampov zet, prenosi AFP.