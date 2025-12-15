Američki zvaničnik: Tramp zadovoljan napretkom ka miru u Ukrajini, 90 posto pitanja riješeno

Zvaničnik, koji je bio jedan od dvojice učesnika u pregovorima i koji je novinare informisao o njihovom toku, rekao je da je "doslovno 90 posto pitanja između Ukrajine i Rusije" već riješeno, ali je priznao da "još ima određenih stvari koje treba razraditi".

Američki predsjednik Donald Tramp "veoma je zadovoljan" napretkom postignutim ka sporazumu o miru u Ukrajini tokom razgovora održanih u Evropi, izjavio je u ponedjeljak jedan američki zvaničnik, prenosi Anadolu.

- Znatno smo se približili u sužavanju razlika između Ukrajinaca i Rusa. To je jasno - rekao je zvaničnik, koji je govorio pod uslovom anonimnosti kako bi mogao govoriti o pregovorima koji su u toku.

- Imamo više različitih rješenja kojima nastojimo premostiti jaz između strana i koje im predlažemo - dodao je.

Drugi zvaničnik je rekao da se osnova sigurnosnih garancija koje će biti pružene Ukrajini u okviru mirovnog sporazuma sastoji od garancija "sličnih Članu pet", koje bi za Kijev predstavljale "veoma snažno odvraćanje". Time je aludirao na član NATO-a o kolektivnoj odbrani.

- Evropljani su izrazili veliko uvažavanje spremnosti predsjednika Trampa da se snažno uključi u ovo pitanje i ponudi takve garancije. Te garancije neće zauvijek biti na stolu. One su na stolu upravo sada, ukoliko se dođe do zaključka na dobar način, a predsjednik Tramp je veoma fokusiran na postizanje rješenja ovog sukoba koje će zaista zaustaviti Ruse u njihovom kretanju ka zapadu - rekao je zvaničnik.

Tramp "vjeruje da može navesti Rusiju da prihvati" garancije slične Članu pet, dodao je drugi zvaničnik.