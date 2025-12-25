Deklasifikovani američki dokumenti: Putin još 2008. upozorio SAD da bi NATO put Ukrajine vodio dugoročnoj konfrontaciji

Na osnovu nedavno objavljenih deklasifikovanih dokumenata Sjedinjenih Američkih Država, vidi se da je ruski predsjednik Vladimir Putin još 2008. godine otvoreno upozorio tadašnjeg američkog predsjednika Džordža V. Buša (George W. Bush) da bi namjera Vašingtona (Washingtona) da Ukrajinu primi u NATO neminovno dovela do dugotrajne konfrontacije između Rusije i SAD-a.

Dokumente je objavio Nacionalni sigurnosni arhiv (National Security Archive), istraživačka organizacija povezana s Univerzitetom Džordža Vašingtona (George Washington University) u Vašingtonu. U njima se nalaze transkripti razgovora s visokog sastanka održanog u Moskvi 2008. godine, neposredno pred NATO samit u Bukureštu.

Iz tih zapisa proizlazi da je Putin jasno poručio kako bi širenje Alijanse na Ukrajinu stvorilo trajno polje sukoba između Moskve i Zapada.

Prema navodima američkih prevodilaca iz Vijeća za nacionalnu sigurnost, Putin je Bušu tada rekao da želi ponoviti ono što je već prenio američkoj državnoj sekretarki Kondolizi Rajs (Condoleezza Rice) i ministru odbrane Robertu Gejtsu (Robert Gates). Tom prilikom je naglasio da članstvo države poput Ukrajine u NATO-u ne može proći bez ozbiljnih posljedica i da bi takva odluka dugoročno proizvela konfrontaciju između dvije strane.