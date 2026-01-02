Meldin Mehmedović bio u baru smrti: "Samo sam se sagnuo i osjetio plamen kako dolazi prema mom licu"

U stravičnom požaru koji je tokom novogodišnje noći zahvatio ugostiteljski objekat u luksuznom švicarskom skijalištu Kran-Montana, među osobama koje su se zatekle u objektu bio je i mladi Novopazarac Meldin Mehmedović. On je, srećom, preživio tragediju i prošao s lakšim tjelesnim povredama, ali su prizori kojima je svjedočio ostavili dubok trag. Meldin je rođen i odrastao u prigradskom novopazarskom naselju Požega. U izjavi za švicarsku televiziju detaljno je opisao trenutke kada je, prema njegovim riječima, došlo do izbijanja požara, naglašavajući da se sve dogodilo iznenada i munjevitom brzinom.

- Atmosfera je bila vesela, ljudi su se smijali, plesali, slavili. U jednom trenutku osoblje je nosilo pića – šampanjce sa upaljenim prskalicama. Jedna boca je podignuta previsoko i plamen je zahvatio plafon. Sve se zapalilo u sekundi. Došlo je do snažne deflagracije i vatra se momentalno proširila. Nisam ni vidio kako je krenulo, samo sam se sagnuo i osjetio plamen kako dolazi prema mom licu - ispričao je Mehmedović. On navodi da su se na plafonu nalazili paneli od pjenastog materijala koji služe za zvučnu izolaciju, a koji su, kako se sumnja, bili izuzetno zapaljivi. Upravo to je, prema prvim nalazima istrage, moglo biti jedan od ključnih razloga zašto se vatra proširila tolikom brzinom i izazvala veliki broj stradalih i povrijeđenih u veoma kratkom vremenu.