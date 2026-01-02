Meldin Mehmedović bio u baru smrti: "Samo sam se sagnuo i osjetio plamen kako dolazi prema mom licu"

U stravičnom požaru koji je tokom novogodišnje noći zahvatio ugostiteljski objekat u luksuznom švicarskom skijalištu Kran-Montana, među osobama koje su se zatekle u objektu bio je i mladi Novopazarac Meldin Mehmedović. On je, srećom, preživio tragediju i prošao s lakšim tjelesnim povredama, ali su prizori kojima je svjedočio ostavili dubok trag.
Meldin je rođen i odrastao u prigradskom novopazarskom naselju Požega. U izjavi za švicarsku televiziju detaljno je opisao trenutke kada je, prema njegovim riječima, došlo do izbijanja požara, naglašavajući da se sve dogodilo iznenada i munjevitom brzinom.
- Atmosfera je bila vesela, ljudi su se smijali, plesali, slavili. U jednom trenutku osoblje je nosilo pića – šampanjce sa upaljenim prskalicama. Jedna boca je podignuta previsoko i plamen je zahvatio plafon. Sve se zapalilo u sekundi. Došlo je do snažne deflagracije i vatra se momentalno proširila. Nisam ni vidio kako je krenulo, samo sam se sagnuo i osjetio plamen kako dolazi prema mom licu - ispričao je Mehmedović.
On navodi da su se na plafonu nalazili paneli od pjenastog materijala koji služe za zvučnu izolaciju, a koji su, kako se sumnja, bili izuzetno zapaljivi. Upravo to je, prema prvim nalazima istrage, moglo biti jedan od ključnih razloga zašto se vatra proširila tolikom brzinom i izazvala veliki broj stradalih i povrijeđenih u veoma kratkom vremenu.
Zahvaljujući brzoj reakciji i instinktu za preživljavanje, Meldin je uspio da se udalji iz zahvaćenog prostora prije nego što je požar progutao cijeli objekat. Medicinske ekipe su mu na licu mjesta ukazale pomoć, nakon čega je pušten na kućno liječenje.
- Ovo je nešto što čovjek ne zaboravlja. Sve se desilo za nekoliko sekundi. Zahvalan sam što sam ostao živ - poručio je mladi Novopazarac, prenosi Sandžakdanas.
Istraga o uzrocima ove tragedije u Kran-Montani i dalje traje, a nadležne švicarske institucije najavljuju detaljnu provjeru bezbjednosnih standarda u objektima za masovna okupljanja.