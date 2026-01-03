Mamdani o potezima Trampa u Venecueli: Ovo je čin rata i kršenje međunarodnog prava

- Jednostrani napad na suverenu državu je čin rata i kršenje saveznog i međunarodnog prava. Ova otvorena težnja ka promjeni režima ne pogađa samo one u inostranstvu, već direktno utječe i na stanovnike Njujorka, uključujući desetine hiljada Venecuelanaca koji ovaj grad smatraju svojim domom. Moj fokus je na njihovoj sigurnosti, kao i na sigurnosti svakog Njujorčanina, a moja administracija će nastaviti pratiti situaciju i davati relevantne smjernice - naveo je.

Inače, Mamdani je ranije kritikovan jer je u jednom intervju oklijevao da nazove Madura diktatorom, no na kraju je to ipak izgovorio.