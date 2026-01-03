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GRADONAČELNIK NJUJORKA

Mamdani o potezima Trampa u Venecueli: Ovo je čin rata i kršenje međunarodnog prava

Ova otvorena težnja ka promjeni režima ne pogađa samo one u inostranstvu, već direktno utječe i na stanovnike Njujorka, uključujući desetine hiljada Venecuelanaca koji ovaj grad smatraju svojim domom

Zohran Mamdani. Amir Hamja/The New York Times via AP, Poo

S. S.

3.1.2026

Novi gradonačelnik Njujorka iz redova Demokrata Zohran Mamdani američko zarobljavanje predsjednika Venecuele Nikolasa Madura u Karakasu je nazvao kršenjem međunarodnog prava i činom rata.

- Jednostrani napad na suverenu državu je čin rata i kršenje saveznog i međunarodnog prava. Ova otvorena težnja ka promjeni režima ne pogađa samo one u inostranstvu, već direktno utječe i na stanovnike Njujorka, uključujući desetine hiljada Venecuelanaca koji ovaj grad smatraju svojim domom. Moj fokus je na njihovoj sigurnosti, kao i na sigurnosti svakog Njujorčanina, a moja administracija će nastaviti pratiti situaciju i davati relevantne smjernice - naveo je.

Inače, Mamdani je ranije kritikovan jer je u jednom intervju oklijevao da nazove Madura diktatorom, no na kraju je to ipak izgovorio.

# VENECUELA
# SAD
# ZOHRAN MAMDANI
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