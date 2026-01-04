Opsadno stanje u Njujorku nakon slijetanja Madura: Policija na sve strane

Jake policijske snage viđene su širom Njujorka zbog slijetanja zarobljenog predsjednika Venecuele Nikolasa Madura i njegove supruge, kojim će se suditi u SAD za "narkoterorizam".
Naročito veliki broj policije je viđen i na heliodromu u gradu, gdje je trebao biti prebačen s aerodroma.
Maduro je helikopterom prebačen od aerodroma do grada, a očekuje se da ona bude smješten u strogo čuvani zatvor Metropolitan Detention Center.
Očekuje se da se Nikolas Maduro pojavi pred sudom najkasnije u ponedjeljak navečer.
Akcija hapšenja je provedena bez stradanja američkih vojnika, a kako je potvrdio predsjednik SAD Donald Tramp nekoliko njih je povrijeđeno.
Tramp je otkrio da su mogli i ubiti Madura da je to bilo potrebno.
Tokom konferencije za medije se moglo čuti da će potpredsjednica Venecuele preuzeti upravljanje ovom državom i da je spremna udovoljiti svim zahtjevima SAD, uključujući i one oko preuzimanja kontrole nad naftom, no ona je kasnije sve demantirala.