Video / Agenti Madura doveli u pritvor, evo kako sada izgleda

Venecuelanski predsjednik Nikolas Maduro (Nicolás Maduro) doveden je u pritvorski centar u Bruklinu (Brooklynu) u Njujorku (New Yorku), a Bijela kuća je nakon njegovog privođenja objavila novi videosnimak.

Snimak je objavljen putem službenog naloga Bijele kuće za brzi odgovor, a prikazuje trenutak u kojem agenti američke Uprave za suzbijanje droga dovode Madura u pritvor. Na videu se vidi Maduro s lisicama na rukama kako se kreće u pratnji agenata, dok pokušava nešto reći.

Na snimku se može čuti kako Maduro govori „laku noć“ i upućuje novogodišnje čestitke čuvarima i agentima.

Metropolitanski pritvorski centar u Bruklinu poznat je po tome što u njemu borave zatvorenici visokog profila, među kojima su Gislejn Maksvel (Ghislaine Maxwell) i P. Didi (P. Diddy).

Ovaj zatvor ima reputaciju ustanove s teškim uslovima boravka, čestim nasiljem i nedovoljnim nadzorom. U javnosti je ranije zabilježen slučaj optuženika koji je više puta izboden nožem, a koji, prema navodima, nije dobio medicinsku pomoć, već je umjesto toga navodno bio zatvoren u svojoj ćeliji čak 25 dana.