Video / Agenti Madura doveli u pritvor, evo kako sada izgleda

Venecuelanski predsjednik Nikolas Maduro (Nicolás Maduro) doveden je u pritvorski centar u Bruklinu (Brooklynu) u Njujorku (New Yorku), a Bijela kuća je nakon njegovog privođenja objavila novi videosnimak.
NOVI SNIMAK
Na snimku se može čuti kako Maduro govori „laku noć“ i upućuje novogodišnje čestitke čuvarima i agentima
Venecuelanski predsjednik Nikolas Maduro. Screenshot / YouTube
Venecuelanski predsjednik Nikolas Maduro (Nicolás Maduro) doveden je u pritvorski centar u Bruklinu (Brooklynu) u Njujorku (New Yorku), a Bijela kuća je nakon njegovog privođenja objavila novi videosnimak.
Snimak je objavljen putem službenog naloga Bijele kuće za brzi odgovor, a prikazuje trenutak u kojem agenti američke Uprave za suzbijanje droga dovode Madura u pritvor. Na videu se vidi Maduro s lisicama na rukama kako se kreće u pratnji agenata, dok pokušava nešto reći.
Na snimku se može čuti kako Maduro govori „laku noć“ i upućuje novogodišnje čestitke čuvarima i agentima.
Metropolitanski pritvorski centar u Bruklinu poznat je po tome što u njemu borave zatvorenici visokog profila, među kojima su Gislejn Maksvel (Ghislaine Maxwell) i P. Didi (P. Diddy).
Ovaj zatvor ima reputaciju ustanove s teškim uslovima boravka, čestim nasiljem i nedovoljnim nadzorom. U javnosti je ranije zabilježen slučaj optuženika koji je više puta izboden nožem, a koji, prema navodima, nije dobio medicinsku pomoć, već je umjesto toga navodno bio zatvoren u svojoj ćeliji čak 25 dana.
Ranije u subotu Maduro je prvo doveden u jednu vojnu bazu u Sjedinjenim Američkim Državama. Nakon toga je prebačen u urede američke Uprave za suzbijanje droga u New Yorku, gdje su mu saopćene optužbe povezane s drogom i oružjem, prije nego što je transportiran u pritvorski objekt u Brooklynu. Maduro je ranije negirao tvrdnje da je vođa narko-kartela.
Podsjeća se da je američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) naredio opsežnu i rizičnu operaciju koja je uključivala hapšenje Madura i njegove supruge.
U okviru ove dramatične akcije, izvedene u ranim jutarnjim satima u subotu, došlo je do nestanka električne energije u pojedinim dijelovima Karakasa, kao i do napada na vojne objekte.
Američke specijalne snage tada su zarobile Madura i njegovu suprugu Ciliju Flores (Cilia Flores), helikopterom ih prebacile na brod američke mornarice na moru, a potom avionom transportirale u Sjedinjene Američke Države.
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