Maduro imao ponudu da napusti Venecuelu i ode u Tursku, bijesno je odbio

Sjedinjene Američke Države su 23. decembra prošle godine ponudile predsjedniku Venecuele Nikolasu Maduru (Nicolás Maduro) mogućnost da napusti svoju zemlju i ode u Tursku, ali je venecuelanski lider, prema navodima, bijesno odbio taj prijedlog, rekao je američki zvaničnik za list The New York Times.

Kako navodi izvor, Madurova reakcija jasno je pokazala da nije imao namjeru ozbiljno razmatrati prijedloge koje je uputio Vašington.