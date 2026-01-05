Maduro imao ponudu da napusti Venecuelu i ode u Tursku, bijesno je odbio

Sjedinjene Američke Države su 23. decembra prošle godine ponudile predsjedniku Venecuele Nikolasu Maduru (Nicolás Maduro) mogućnost da napusti svoju zemlju i ode u Tursku, ali je venecuelanski lider, prema navodima, bijesno odbio taj prijedlog, rekao je američki zvaničnik za list The New York Times.
Kako navodi izvor, Madurova reakcija jasno je pokazala da nije imao namjeru ozbiljno razmatrati prijedloge koje je uputio Vašington.
New York Times je također izvijestio, pozivajući se na američkog zvaničnika, da su američke obavještajne službe izvele sajber-napad na energetski sektor Venecuele, čime je prekinuto snabdijevanje električnom energijom u velikom dijelu Karakasa (Caracas), s ciljem prikrivanja dolaska američkih aviona.
Navodi se da je nestanak struje omogućio djelovanje više od 150 vojnih aviona i helikoptera, uključujući dronove, lovce i bombardere, koji su poletjeli s 20 različitih američkih mornaričkih baza i ratnih brodova kako bi izvršili borbene zadatke.
Ove informacije kasno sinoć potvrdio je američki senator Lindzi Grejem (Lindsey Graham), koji je izjavio da je Maduro "mogao biti u Turskoj, ali je u New Yorku", dodajući da bi za njega bilo bolje da je prihvatio ponuđeni plan.