Erdoan: Turska neće tolerisati provokacije koje ugrožavaju njene pomorske interese u Istočnom Mediteranu

Predsjednik Turske Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdoğan) izjavio je u srijedu da Ankara neće dopuštati prisilu, piratstvo niti bilo kakve druge provokacije koje bi mogle ugroziti turske pomorske interese u Istočnom Mediteranu. Istakao je da Turska s posebnom pažnjom prati prijetnje po takozvanu Plavu domovinu, izraz koji se u Turskoj koristi za označavanje njenih pomorskih granica, kao i po interese turskih Kiprana.

U novogodišnjoj poruci, koju je objavilo Predsjedništvo Turske, Erdoan je naglasio da je zemlja na oprezu zbog sve izraženijih tenzija u regionu te da će odlučno štititi svoja prava i interese. - Nikada nećemo tolerisati prisilu, piratstvo ili razbojništvo u našim morima - poručio je. U obraćanju se Erdoan osvrnuo i na unutrašnja i vanjskopolitička zbivanja tokom protekle godine, odavši počast pripadnicima turskih sigurnosnih snaga koji su poginuli u borbi protiv terorizma i organizovanog kriminala, te je izrazio zahvalnost veteranima na njihovoj službi. Uprkos sve izraženijoj atmosferi rata i krize u širem okruženju, rekao je da Turska nastavlja svoj put s povjerenjem. Naveo je da vladin ekonomski program daje konkretne rezultate, ukazujući na usporavanje inflacije, jačanje deviznih rezervi Centralne banke, kao i rast u oblasti proizvodnje, investicija, zapošljavanja i izvoza. Rekordni rezultati Dodao je da je zemlja postigla rekordne rezultate u sektorima poput turizma i odbrambene industrije, te da će veliki projekat socijalne stanogradnje, koji podrazumijeva izgradnju 500.000 stambenih jedinica, olakšati položaj građanima s nižim primanjima i smanjiti pritisak na tržište stanova i najma.

Erdoan je naglasio da obnova područja pogođenih zemljotresima 6. februara 2023. godine ostaje jedan od ključnih prioriteta vlade. Naveo je da su 27. decembra u Hatayu dodijeljeni ključevi za 455.000 stambenih jedinica korisnicima, te da se u pogođenim gradovima istovremeno obnavljaju infrastruktura, javni prostori i kulturna baština. Zahvalio je radnicima, institucijama i donatorima uključenim u proces obnove, poručivši da će vlada nastaviti ispunjavati data obećanja. Govoreći o regionalnim temama, Erdoan je istakao da će Turska nastaviti pružati podršku zajednicama izvan svojih granica, posebno se osvrnuvši na politiku prema Siriji i Gazi.

Rekao je da je oporavak Sirije ubrzan nakon revolucije u decembru 2024. godine, dodajući da se politička stabilnost postepeno učvršćuje i da raste broj dobrovoljnih povrataka. Prema njegovim riječima, tokom protekle godine oko 600.000 Sirijaca vratilo se iz Turske u Siriju. Nova administracija u Siriji Naglasio je da će Turska nastaviti podržavati novu administraciju u Siriji kako bi se osigurali sigurnost i stabilnost, bez diskriminacije na osnovu etničke ili vjerske pripadnosti. Govoreći o Gazi, Erdoan je poručio da Turska neće ostati nijema dok se odgovorni za smrt desetina hiljada Palestinaca ne izvedu pred lice pravde.