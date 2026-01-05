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NJUJORK

Nikolas Maduro stigao u sud

Maduro i Flores prvi put su se pojavili pred sudom kako bi se očitovali o optužbama za narko-terorizam

Prebacivanje Madura u Sud - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
M. Až.

5.1.2026

Nikolas Maduro stigao je u sudnicu i rukovao se sa svojim advokatima.

Na sebi ima narančastu majicu, plavu gornju košulju, bež pantalone i narančaste zatvorske papuče, a nosi i slušalice za simultani prijevod. Njegova supruga Cilija Flores sjedi dva mjesta dalje, također u zatvorskoj odjeći. Sudac je u međuvremenu ušao u sudnicu.

Postupak je započeo na saveznom sudu Daniel Patrick Moynihan na Manhattanu, a Maduro i Flores prvi put su se pojavili pred sudom kako bi se očitovali o optužbama za narko-terorizam.

Tereti ih se za sljedeća kaznena djela:

- Zavjera radi narko-terorizma

- Zavjera radi uvoza kokaina

- Posjedovanje strojnica i razornih naprava

- Udruživanje radi posjedovanja strojnica i razornih naprava

Sudac Alvin Hellerstein pozdravio je prisutne i ukratko objasnio svoju ulogu u postupku.

"Moja je zadaća osigurati pošteno suđenje", izjavio je sudac.

Ročište je potom nastavljeno čitanjem navedenih optužbi.

# NICOLAS MADURO
# VENECUELA
# SAD
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