Nikolas Maduro stigao u sud

Nikolas Maduro stigao je u sudnicu i rukovao se sa svojim advokatima.
Na sebi ima narančastu majicu, plavu gornju košulju, bež pantalone i narančaste zatvorske papuče, a nosi i slušalice za simultani prijevod. Njegova supruga Cilija Flores sjedi dva mjesta dalje, također u zatvorskoj odjeći. Sudac je u međuvremenu ušao u sudnicu.
Postupak je započeo na saveznom sudu Daniel Patrick Moynihan na Manhattanu, a Maduro i Flores prvi put su se pojavili pred sudom kako bi se očitovali o optužbama za narko-terorizam.
Tereti ih se za sljedeća kaznena djela:
- Zavjera radi narko-terorizma
- Zavjera radi uvoza kokaina
- Posjedovanje strojnica i razornih naprava
- Udruživanje radi posjedovanja strojnica i razornih naprava
Sudac Alvin Hellerstein pozdravio je prisutne i ukratko objasnio svoju ulogu u postupku.
"Moja je zadaća osigurati pošteno suđenje", izjavio je sudac.
Ročište je potom nastavljeno čitanjem navedenih optužbi.