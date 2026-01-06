Helez za "Avaz": Vrijednost izvoza dronova 30 miliona KM

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac donio je rješenje kojim se kompaniji „BNT - Tvornica mašina i hidraulike“ iz Novog Travnika oduzima dozvola za proizvodnju dronova.
Odluka ministra obrazložena je inspekcijskim nalazima kojima je, navodno, utvrđeno da je ovaj pravni subjekt prekršio odredbe Zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme.
Najavljeno je da će protiv kompanije BNT i odgovornog lica u kompaniji biti pokrenuti prekršajni postupci s prijedlogom da budu kažnjeni maksimalnim novčanim kaznama zbog utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti u radu. Postupajući po nalogu ministra, Inspektorat je izvršio redovan, a potom i vanredni inspekcijski nadzor, prilikom kojih je ustanovljeno mnoštvo nezakonitosti.
Prototip bh. drona predstavljen je krajem oktobra u Novom Travniku. Direktor BNT-a Besim Belegić tada je izjavio da su, nakon ispitivanja tržišta, dobijene sve potrebne dozvole. Inače, ovaj projekt predstavljen je kao jedan od najznačajnijih iskoraka u 2025. godini.
O početku proizvodnje dronova u BiH prvi je svojevremeno progovorio ministar odbrane BiH Zukan Helez, koji nam je kazao da nije obaviješten o onome što se dešava u BNT-u iz Novog Travnika.
- Naravno, moraju biti dozvole i mora biti ispoštovana zakonska procedura. Kad je riječ o proizvodnji dronova, gdje ja imam veze, to se proizvodi već tri godine i izvozi se. Gotovo 30 miliona maraka je vrijednost izvoza. Proizveden je dron u rangu TB 3, obilazio sam to nekoliko puta. U ovaj slučaj nisam upućen, mene su zaobišli skroz. Ako je sve uredu, ne može im se oduzeti dozvola, a ako nije uredu, onda su napravilil problem. Odluka inspekcije mora se poštovati – kaže Helez za “Avaz”.