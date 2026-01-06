Helez za "Avaz": Vrijednost izvoza dronova 30 miliona KM

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac donio je rješenje kojim se kompaniji „BNT - Tvornica mašina i hidraulike“ iz Novog Travnika oduzima dozvola za proizvodnju dronova.

Odluka ministra obrazložena je inspekcijskim nalazima kojima je, navodno, utvrđeno da je ovaj pravni subjekt prekršio odredbe Zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme.

Najavljeno je da će protiv kompanije BNT i odgovornog lica u kompaniji biti pokrenuti prekršajni postupci s prijedlogom da budu kažnjeni maksimalnim novčanim kaznama zbog utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti u radu. Postupajući po nalogu ministra, Inspektorat je izvršio redovan, a potom i vanredni inspekcijski nadzor, prilikom kojih je ustanovljeno mnoštvo nezakonitosti.