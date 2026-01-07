Rusija izvršila napad na dvije ukrajinske luke u regiji Odesa

Rusija je u srijedu izvršila napad na dvije morske luke u ukrajinskoj Odeskoj oblasti, pri čemu je jedna osoba poginula, a osam je povrijeđeno, saopćili su ukrajinski zvaničnici.

Rusija je posljednjih sedmica više puta napadala ukrajinske luke i brodove pod stranom zastavom koji iz njih isplovljavaju, nakon što je predsjednik Vladimir Putin obećao da će Ukrajinu odsjeći od mora kao odgovor na napade Kijeva na neregistrirane tankere za naftu koji plove prema Rusiji.

Ukrajinska uprava morskih luka navela je da su napadnute luke Čornomorsk i Pivdenji, obje ključne izvozne tačke za ukrajinsku ekonomiju koja se u velikoj mjeri oslanja na izvoz roba, javlja Reuters.

– Ovo je još jedan napad terorističke države na lučku infrastrukturu koja je uključena u osiguravanje globalne sigurnosti hrane – izjavio je zamjenik premijera Oleksij Kuleba.

Prema podacima ukrajinske uprave morskih luka, Rusija je tokom 2025. godine 96 puta napala luke u Odeskoj oblasti, što je gotovo tri puta više nego tokom 2024. godine.

Kuleba je rekao da su u srijedu oštećeni lučki objekti, administrativne zgrade i rezervoari s biljnim uljem, dodajući da luke nastavljaju s radom dok se šteta sanira.

Rusija je u decembru pojačala napade na ukrajinske luke nakon što je Ukrajina izvela napade na prazne tankere takozvane „flote u sjeni“, koje Moskva koristi za isporuku nafte kupcima uprkos zapadnim sankcijama.

Kijev nastoji ograničiti ovaj izvor prihoda, za koji tvrdi da finansira ruski rat u Ukrajini.