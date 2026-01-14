Zvaničnici tvrde da je napad SAD na Iran moguć u naredna 24 sata

Zvaničnici su upozorili da se američki vojni udar na Iran može očekivati u naredna 24 sata, dok Vašington počinje evakuaciju dijela vojnog i civilnog osoblja iz ključnih baza širom Bliskog istoka.

Sjedinjene Američke Države započele su povlačenje dijela vojnika i osoblja iz svojih vojnih objekata u regionu, u trenutku kada tenzije naglo eskaliraju, nakon upozorenja iz Teherana da će američke baze biti mete ukoliko Donald Tramp naredi napad na Iran.

Američki zvaničnik, koji je govorio pod uslovom anonimnosti, izjavio je da je povlačenje osoblja preduzeto kao mjera predostrožnosti zbog pojačanih bezbjednosnih zabrinutosti. Istovremeno, dva evropska zvaničnika navela su da je američka vojna intervencija sada vjerovatna, pri čemu je jedan od njih procijenio da bi do nje moglo doći već u naredna 24 sata.

I izraelski zvaničnik izjavio je da izgleda da je predsjednik SAD Donald Tramp donio odluku o intervenciji, iako tačno vrijeme i obim eventualnog udara još nisu poznati.

Dok iransko rukovodstvo pokušava da uguši najozbiljnije unutrašnje nemire s kojima se Islamska Republika ikada suočila, Teheran nastoji da odvrati ponovljene prijetnje predsjednika Trampa o intervenciji u znak podrške antivladinim demonstrantima.

Katar je saopćio da se povlačenje osoblja iz vazduhoplovne baze Al Udeid, najveće američke baze u regionu, sprovodi kao odgovor na trenutne regionalne tenzije.