NATO ograničio razmjenu obavještajnih podataka o Grenlandu sa SAD

NATO je ograničio razmjenu obavještajnih podataka sa Sjedinjenim Američkim Državama zbog namjere Donalda Trampa (Donald Trump) da preuzme Grenland, što je izazvalo duboke podjele unutar saveza.

Izvori s obje strane Atlantika upozoravaju da su sigurnosni odnosi SAD-a i Velike Britanije pali na najniži nivo još od 1950-ih godina, čime je evropska sigurnost dovedena u ozbiljan rizik, navodi The iPaper.

Više od sedam decenija poseban odnos između Britanije i Amerike predstavljao je jedan od stubova zapadnog saveza, uz blisku saradnju obavještajnih i vojnih struktura u borbi protiv svih vrsta prijetnji – od otvorenih ratova do tajnih operacija.

Međutim, Trampove ambicije da, pod izgovorom nacionalne sigurnosti, stekne Grenland ozbiljno su narušile povjerenje i potkopale dugogodišnje sporazume, tvrde izvori.

Porast napetosti

Jedan visoki izvor iz NATO-a rekao je za The iPaper: "To stvara napetosti i nepovjerenje između evropskih i američkih kolega u NATO-u."

- Američke kolege su mi prišle i rekle 'izvinite'; jedan se izvinio u ime svoje zemlje.

Izvor, koji je želio ostati anoniman, naveo je da osoblje "više ne govori otvoreno" zbog sve veće zabrinutosti da bi informacije mogle doći do Trampa i biti iskorištene u pokušaju da se Grenland zauzme silom.

- Ranije smo zajedno pili pivo, ali sada je zaista čudno. Borio sam se u Iraku i Afganistanu rame uz rame s Amerikancima. Ovo je izuzetno ometajuće na način kakav nikada ranije nisam mogao zamisliti, jer je sve toliko nerealno i iznenađujuće.

Dodali su i da su pojedini pripadnici NATO osoblja stekli osjećaj da je zemlja "kojoj smo se svi divili i koju cijenimo" sada "zabila nož u leđa".

Delegacije iz Velike Britanije, Norveške, Švedske, Francuske, Njemačke, Holandije i Finske boravile su u Njuku, glavnom gradu Grenlanda, gdje su razrađivale planove za savezničko vojno prisustvo, s ciljem slanja poruke Trampu, koji nije isključio mogućnost zauzimanja Grenlanda.

Tramp je zaprijetio uvođenjem novih carina protiv osam NATO saveznika ukoliko se usprotive njegovom planu preuzimanja ostrva.

Britanski premijer Kir Starmer (Keir Starmer) izjavio je u ponedjeljak da namjerava nastaviti blisku obavještajnu saradnju Velike Britanije sa SAD-om, uprkos Trampovim prijetnjama.

"Uključeni smo svakodnevno", rekao je, dodavši da je to "najbliži odnos između bilo koje dvije zemlje na svijetu – i to nas štiti na načine koje vam ne mogu objasniti".

Najveći test od Suecke krize

Izvor iz britanske obavještajne službe pogoršanje odnosa između Bijele kuće i saveznika opisao je kao "neviđeno" te upozorio da će "pojedinačne političke turbulencije" izazvane Trampom imati dugotrajan uticaj na obavještajne veze.

Izvor iz američke obavještajne zajednice rekao je da su Trampovi potezi "koraci koji razaraju savez i mogli bi temeljno promijeniti globalni poredak u decenijama koje dolaze".

Otvorena razmjena obavještajnih podataka između dvije zemlje seže još do tajne Sinkove misije iz 1941. godine, koja je uključivala razmjenu informacija o japanskim i njemačkim šiframa u Blečli Parku, prije nego što su SAD zvanično ušle u Drugi svjetski rat.

Od tada SAD i Velika Britanija nastavljaju dijeliti obavještajne podatke kroz UKUSA sporazum, često nazivan "Dvoje očiju", kao i kroz savez "Petoro očiju", u kojem učestvuju i Australija, Kanada i Novi Zeland.

Izvor iz britanske obavještajne službe rekao je za The iPaper da su Trampove najnovije prijetnje ojačale percepciju da Velika Britanija više nije saveznik, već da se tretira kao "samo dio Evrope".

Dan Lomas, stručnjak za sigurnost i obavještajne službe s Univerziteta Notingem, ocijenio je da Trampov drugi mandat u Vašingtonu ima "destabilizirajući efekat" na povjerenje među obavještajnim agencijama, što bi moglo prerasti u "dugotrajan problem".

Prema njegovim riječima, to će natjerati Veliku Britaniju da "udvostruči napore" i dodatno ojača partnerstva s evropskim saveznicima.

Rori Kormak, profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu Notingem, izjavio je da se za sličan pritisak na odnose SAD-a i Velike Britanije mora vratiti sve do Suecke krize iz 1956. godine.

- Tvrdnje o posebnosti uvijek treba uzeti s rezervom, ali ovo je zasigurno najveći test obavještajnih odnosa Velike Britanije i SAD-a u posljednjim godinama - rekao je. "Morali biste se vratiti do Sueckog kanala, što u ovom trenutku nadmašuje ovu krizu."