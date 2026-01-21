Karni upozorio svijet: "Ako nismo za stolom, na meniju smo" – Grenland testira međunarodni poredak

Kanadski premijer Mark Karni (Mark Carney) iskoristio je govornicu Svjetskog ekonomskog foruma (World Economic Forum) u Davosu da pošalje jasnu poruku podrške suverenitetu Grenlanda, ali i da upozori svijet na urušavanje međunarodnog poretka.

Pozivajući se na čuveni esej bivšeg češkog predsjednika Václava Havla (Vaclav Havel), Karni je poručio da srednje sile više ne smiju pristajati na igre velikih sila.

Govoreći o arktičkoj regiji, Karni je Arktik nazvao „centralnim frontom“ u evoluirajućoj globalnoj borbi za moć. Naglasio je da Kanada u potpunosti podržava pravo Grenlanda da odlučuje o svojoj budućnosti i stoji rame uz rame s Danskom u odbrani arktičkog suvereniteta, direktno se suprotstavljajući ambicijama SAD-a.

Trampove prijetnje

Tenzije su porasle nakon što je američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio da je Grenland potreban Sjedinjenim Američkim Državama iz „razloga nacionalne sigurnosti“, opisujući otok kao ključan za izgradnju takozvanog odbrambenog projekta „Zlatna kupola (Golden Dome)“.

Namjere Vašington (Washingtona= opisane su kao „otvoreno prisvajačke“, što je Grenland, autonomni teritorij unutar Kraljevine Danske, više puta odbio.

Kao odgovor na evropsko odbijanje prodaje otoka i najave Danske o pojačanju vojne saradnje s evropskim saveznicima, Tramp je zaprijetio ekonomskim sankcijama. Najavio je uvođenje carina od 10%, koje bi mogle rasti do 25%, niz zemalja uključujući Dansku, Njemačku, Francusku i Veliku Britaniju, sve dok se ne postigne dogovor o „potpunoj kupovini Grenlanda“.

Karni je istakao da Otava (Ottawa) „snažno protestuje“ protiv ovih carina i upozorio da velike sile sve češće koriste ekonomiju kao oružje.

Havelov "piljar" i kraj iluzija

U filozofskom dijelu govora, koji je privukao veliku pažnju, Karni je citirao esej Václava Havla iz 1978. godine, u kojem Havel koristi metaforu piljara (trgovca voćem) koji u izlog stavlja parolu „Proleteri svih zemalja, ujedinite se“, ne zato što u nju vjeruje, već kako bi izbjegao nevolje i uklopio se u sistem.

- Sistem preživljava ne samo zbog nasilja, već zbog sudjelovanja običnih ljudi u ritualima za koje znaju da su lažni. Havel je to nazvao životom u laži - rekao je Karni.

Povezujući to s današnjom geopolitikom, upozorio je da su države godinama „držale natpise u izlozima“, pretvarajući se da međunarodni poredak zasnovan na pravilima i dalje funkcioniše, iako su svi znali da najjači (posebno SAD) uvijek mogu iznuditi izuzeće.

- Prijatelji, vrijeme je da društva i zemlje skinu te natpise. Ta pogodba više ne funkcioniše. Iluzija se počinje raspadati - poručio je premijer, aludirajući da se slabije države ne smiju podčiniti volji velesila.

"Ako nismo za stolom, na meniju smo"

Karni je upozorio da se srednje sile moraju hitno koordinirati kao odgovor na eroziju globalnih normi.

- Ako velike sile napuste čak i privid pravila i vrijednosti radi nesmetane potrage za moći i interesima, dobici od transakcionalizma postat će teže ostvarivi. Ako nismo za stolom, onda smo na meniju - naglasio je.

Istakao je da se Kanada prilagođava novom sistemu kroz nova strateška partnerstva, uključujući ona s Kinom i Katarom, te pregovore s Indijom i zemljama ASEAN-a (Association of Southeast Asian Nations).

Premijer je napomenuo da je Kanada imala koristi od starog međunarodnog poretka, uključujući i „američku hegemoniju“, ali je upozorio da je taj sistem sada prerastao u opasnije rivalstvo velikih sila, u kojem najmoćniji ostvaruju svoje interese koristeći ekonomsku integraciju kao sredstvo prisile.

- Nazovimo stvari pravim imenom: to je sistem sve intenzivnijeg rivalstva velikih sila u kojem oni najmoćniji ostvaruju svoje interese koristeći ekonomsku integraciju kao sredstvo prisile - rekao je, naglašavajući da su tržišta i trgovina sve češće pretvoreni u oružje, umjesto da služe zajedničkoj saradnji.