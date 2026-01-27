Nejasan govor i problemi s pamćenjem: Raste zabrinutost zbog Trampovog zdravlja

Stručnjaci već duže vrijeme dovode u pitanje tvrdnje predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) da se nalazi u „savršeno zdravom“ stanju. U više navrata primijećeni su otečeni članci na njegovim nogama, kao i tamne modrice na rukama, što pojedini stručnjaci tumače kao mogući pokazatelj čestih intravenskih tretmana. Pod sumnju se dovodi i njegova mentalna oštrina. Kritičari ukazuju na nejasan govor, nepovezane ispade i povremene probleme s pamćenjem. Jedan od primjera navodi se u nedavnom intervjuu za magazin New York Magazine, u kojem je Tramp imao poteškoća da se prisjeti naziva Alzheimerove bolesti. Ovaj propust posebno je izazvao pažnju jer je riječ o bolesti koju karakterizira progresivni gubitak pamćenja, a Tramp ima i porodičnu historiju obolijevanja.

Govoreći o svom ocu Fredu Trampu (Fred Trump), predsjednik se nije mogao sjetiti imena bolesti od koje je bolovao. - Imao je jedan problem. Otprilike u 86., 87. godini, počeo je da dobija… kako se to zove? - razmišljao je u snimku, nakon čega mu je u pomoć pritekla sekretarka za medije Bijele kuće Kerolajn Levit (Karoline Leavitt). - Alzheimerovu - rekla je. - Kao nešto što ima veze s Alzheimerom. Pa, ja je nemam - kazao je Tramp.

Kada je upitan da li uopšte razmišlja o toj bolesti, Tramp je odlučno negirao, ali je i tada bilo teško pratiti koherentnost njegovog odgovora: - Ne, uopšte ne razmišljam o tome. Znate zašto? Zato što šta god da jest, moj stav je… kakav god - rekao je. Pitanja o njegovim kognitivnim sposobnostima očigledno ga frustriraju. Ranije ovog mjeseca, tokom obraćanja iz Ovalnog ureda, nakon potpisivanja zakona Bipartisan Whole Milk for Healthy Kids Act, Tramp je u zbunjujućem tonu ustvrdio da je njegova ljubav prema mlijeku razlog dobrih rezultata na kognitivnim testovima. - Prošao sam svaki od njih jer pijem mlijeko - rekao je. Također je naveo da je kognitivne testove polagao 2. januara i 9. decembra, što sugerira da se njegovo neurološko stanje u posljednjim mjesecima učestalo provjerava. O toj temi govori godinama, tvrdeći da je 2018. godine ostvario maksimalan rezultat na testu Montreal Cognitive Assessment (Montreal Cognitive Assessment – MoCA), koji se sastoji od 30 bodova i koristi se za otkrivanje kognitivnih oštećenja. Dodatnu zabrinutost izaziva i njegova porodična historija. Fred Tramp preminuo je 1999. godine u 93. godini života, nakon gotovo decenije borbe s bolešću.