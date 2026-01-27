Zelenski spreman da se sastane sa Putinom

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski spreman je na direktan sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom kako bi se riješila dva ključna pitanja u okviru mirovnih pregovora – teritorijalna pitanja i kontrola nad Zaporiškom nuklearnom elektranom.

To je u intervjuu za "Evropsku pravdu" izjavio ministar vanjskih poslova Ukrajine Andrij Sibiha, a prenosi UNIAN.

Dva neriješena pitanja

Prema njegovim riječima, u mirovnom procesu i dalje postoje dva najosjetljivija i neriješena pitanja – teritorije i buduća kontrola nad nuklearnom elektranom u Zaporižju.

- Upravo radi rješavanja tih pitanja predsjednik je spreman da se sastane s Putinom i da o njima razgovara - naveo je Sibiha.

Istovremeno je istakao da ne vidi potrebu za vlastitim sastankom sa šefom Ministarstva vanjskih poslova Rusije Sergejem Lavrovom.

- Ne treba da stvaramo paralelne tokove. Već postoje formirane pregovaračke grupe u kojima učestvuju i predstavnici Ministarstva vanjskih poslova. Stvaranje dodatnih kanala nije aktuelno niti potrebno - naglasio je ukrajinski ministar.

Dodao je da su tokom pregovora vođeni konkretni razgovori o parametrima prekida vatre, kao i o procedurama nadzora i verifikacije primirja.

Ranije zabranio pregovore s Putinom

U septembru 2022. godine predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski donio je odluku Vijeća za nacionalnu sigurnost i odbranu (VNSO) kojom su zabranjeni pregovori s ruskim liderom Vladimirom Putinom.

Kasnije je, u oktobru 2024. godine, bivši šef Ureda predsjednika Ukrajine Andrij Jermak pojasnio da se ta odluka odnosila isključivo na direktne pregovore s Putinom, ali ne i na razgovore s drugim predstavnicima Ruske Federacije.

U januaru 2025. godine ministar vanjskih poslova Ukrajine Andrij Sibiha ponovo je potvrdio da zabrana direktnih pregovora s Putinom i dalje ostaje na snazi.