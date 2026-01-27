Rusi dronom pogodili putnički voz, ima mrtvih

Prema riječima Zelenskog, u vozu je bilo više od 200 putnika

27.1.2026

Najmanje četiri osobe su poginule u utorak u napadu ruske bespilotne letjelice na putnički voz u Harkovskoj oblasti na istoku Ukrajine, izjavio je predsjednik te zemlje Volodimir Zelenski.

Četiri osobe se i dalje vode kao nestale, dok su dvije povrijeđene, naveo je Zelenski na platformi X.

- U bilo kojoj zemlji, napad dronom na putnički voz smatrao bi se terorističkim činom. Ne postoji vojno opravdanje za ubijanje civila u vagonu - napisao je.

On je pozvao na veći međunarodni pritisak na Rusiju i zatražio da ta zemlja bude kažnjena za svoje postupke.

Prema riječima Zelenskog, u vozu je bilo više od 200 putnika. Ranije je ministar razvoja Oleksij Kuleba naveo da ih je bilo 291, dok je regionalno tužilaštvo saopćilo da je u vozu bilo više od 155 putnika.

Kuleba je dodao da su ruske snage napale voz sa tri drona Šahed, što je izazvalo požar. Evakuirano je 291 putnik iz voza koji je saobraćao na relaciji Barvinkove–Lavov, ka zapadu zemlje.

