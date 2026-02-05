CENZURISANE SLIKE

Biznismen iz Emirata Epstinu slao fotografije na kojima je navodno i gola Angela Merkel: "Kancelarka u mladosti"

Ova fotografija je i ranije kružila internetom, a za njeno objavljivanje iz Njemačke su ranije optuživali hakere

Angela Merkel. Platforma X

Z. V.

5.2.2026

Među brojnim imenima koja se mogu pronaći u dokumentima vezanim za ime Džeferi Epstin (Jeffreyja Epsteina) našlo se i ime bivše njemačke kancelarke Angele Merkel, a jedna od prepiski bila je naročito bizarna.

U cijelu priču uključen je Epstinov dugogodišnji saradnik Sultan bin Sulejem (Sulayem) čije se ime često spominje u ovim dokumentima. U jednom od emailova koje je Bin Sulejem uputio Epstinu 14. aprila 2013. godine poslane su i fotografije golih djevojaka na jezeru.

"Kancelarka Merkel u mladosti", napisao je Bin Sulejem Epstinu.

E-mail koji je biznismen iz Emirata uputio Epsteinu. Društvene mreže

U prilogu emaila je fotografija koju je Ministarstvo pravde SAD-a redigovalo prije objavljivanja. Originalna fotografija prikazuje tri gole žene pored jezera. Jedna od žena podsjeća na Angelu Merkel.

Ova fotografija je i ranije kružila internetom, a za njeno objavljivanje iz Njemačke su ranije optuživali hakere. Interesantno da su u prvobitnom obliku fotografije objavljivane putem online kanala koji su također povezivani s presuđenim seksualnim prijestupnikom.

Epstein je povremeno bio zainteresiran za privatni život Angele Merkel. Na primjer, 6. januara 2014. godine proslijedio je izvještaj kontakt osobi u vezi s Merkelinom skijaškom nesrećom u Švicarskoj i rezultirajućim prelomom karlice.

Osim privatnog života, Epstein je često razmjenjivao poruke s bivšim Trumpovim savjetnikom Steveom Bannonom o situaciji u Njemačkoj.

Cenzurisane fotografije. Društvene mreže

Kako je izvijestio Der Spiegel, Epstein i Bannon su redovno razmjenjivali poruke putem chata i e-pošte između 2018. i 2019. godine - o svjetskoj politici, izbornim uspjesima desničarskog populizma, ličnim sastancima i strateškom utjecaju u Evropi.

Na dan ostavke Therese May na mjesto britanskog premijera u maju 2019. godine, Bannon je euforično napisao Epsteinu: "May je otišla, Merkel i Macron u ponedjeljak."

Na ovo mu je Epstein kratko odgovorio: "Dobar posao".

Bivša kancelarka Merkel igra posebnu ulogu u Epsteinovim dosijeima. U brojnim porukama, ona je prikazana kao simbol omražene "globalističke" EU. Prema Der Spiegelu, Steve Bannon ju je također javno nazvao najrazornijom političarkom 21. stoljeća.

