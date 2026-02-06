U Moskvi upucan ruski general

Visoki ruski vojni dužnosnik, general-pukovnik Vladimir Aleksejev, upucan je u petak u Moskvi i hitno je prevezen u bolnicu. Vijest su objavili državni mediji, pozivajući se na istražitelje, piše Reuters.

Prema službenim informacijama, nepoznata osoba je danas u stambenoj zgradi na sjeverozapadu Moskve ispalila više hitaca u Aleksejeva te se potom udaljila s mjesta napada. Ranjeni general hitno je prevezen u jednu od moskovskih bolnica, a njegovo zdravstveno stanje zasad nije službeno objavljeno, prenose ruski mediji. Istražni odbor naveo je da je pokrenut kazneni postupak zbog pokušaja ubistva i nezakonitog posjedovanja vatrenog oružja.

Na mjestu pucnjave nalaze se istražitelji i kriminalisti koji pregledavaju snimke nadzornih kamera i ispituju svjedoke, dok traje potraga za napadačem ili više njih. Informacija o pucnjavi brzo se proširila i ruskim i ukrajinskim Telegram kanalima.

Aleksejev obnaša dužnost zamjenika načelnika Glavne uprave Glavnog stožera Ministarstva odbrane. Bio je jedan od visokih dužnosnika koji su poslani na pregovore s vođom plaćenika Jevgenijem Prigožinom tokom njegove kratkotrajne pobune u junu 2023. godine.

Od početka rata u Ukrajini ubijeno je nekoliko visokih ruskih vojnih dužnosnika, a Moskva za te napade krivi Kijev.