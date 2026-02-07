Trišić-Babić o posjeti Vašingtonu: Nisu nam naređivali šta da radimo kao prije, slušali su nas

Delegacija Republike Srpske, kako je navela, između ostalog je prisustvovala Molitvenom doručku, događaju na kojem se okuplja oko 3.500 učesnika iz Sjedinjenih Američkih Država i više od 100 zemalja širom svijeta, a upravo je ta posjeta izazvala brojne reakcije javnosti u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Vršiteljica dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić-Babić govorila je na današnjoj konferenciji za novinare u Banjoj Luci o posjeti delegacije Republike Srpske, koja je nekoliko dana boravila u Sjedinjenim Američkim Državama.

Trišić-Babić je istakla da je dugi niz godina aktivna u diplomatiji te da, prema njenoj procjeni, ova posjeta predstavlja jednu od najkvalitetnijih posjeta delegacije Republike Srpske Americi do sada.

- Ova posjeta je pokazala da naš dugotrajan i mukotrpan rad konačno daje rezultate. Prošli smo kroz pravo minsko polje u posljednjih deset godina, a građani to nisu osjetili - naglasila je Trišić-Babić.

Prema njenim riječima, nakon održanih sastanaka stekla je utisak da američka administracija sada "razumije šta se ovdje dešava".

- Naši sagovornici nam više nisu, kao ranije, govorili i naređivali šta treba da radimo, već su nas slušali - istakla je.

Dodala je i da je ovogodišnji Molitveni doručak bio jedan od najposjećenijih u posljednjih nekoliko godina.

Na kraju obraćanja osvrnula se i na govor američkog predsjednika Donalda Trampa.

- Govor Donalda Trampa bio je istovremeno ohrabrujući i otriježnjujući - poručila je Trišić-Babić.