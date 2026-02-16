Rusi napali Ukrajinu raketama Cirkon

Ruske snage su sinoć izvele napad na Ukrajinu koristeći četiri hipersonične krstareće rakete Cirkon, jednu balističku raketu Iskander-M, jednu proturadarsku raketu Kh-31P te 62 bespilotne letjelice. Od ukupnog broja dronova, oko 40 ih je bilo tipa Shahed, Gerbera i Italmas, izvijestilo je ukrajinsko ratno zrakoplovstvo, piše Ukrainska Pravda.

Prema jutrošnjim izvještajima, ukrajinska protuzračna odbrana do 9 sati uništila je ili omela dvije hipersonične krstareće rakete Cirkon te 52 bespilotne letjelice različitih tipova. Zabilježeni su pogoci jedne rakete i devet bespilotnih letjelica na osam lokacija, dok su krhotine oborenih letjelica pale na dvije lokacije. Informacije o preostale tri rakete još se provjeravaju.

U odbijanju napada sudjelovali su avioni, protuzračne raketne jedinice, jedinice za elektroničko ratovanje, sistemi bespilotnih letjelica i mobilne vatrene grupe ukrajinskih odbrambenih snaga. Napad je još uvijek u toku jer se nekoliko ruskih dronova i dalje nalazi u ukrajinskom zračnom prostoru.