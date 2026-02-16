UČESTVOVALI I DRONOVI

Rusi napali Ukrajinu raketama Cirkon

Pogođeno osam lokacija

Ispaljene rakete Cirkon. Rusko ministarstvo odbrane

Dž. R.

16.2.2026

Ruske snage su sinoć izvele napad na Ukrajinu koristeći četiri hipersonične krstareće rakete Cirkon, jednu balističku raketu Iskander-M, jednu proturadarsku raketu Kh-31P te 62 bespilotne letjelice. Od ukupnog broja dronova, oko 40 ih je bilo tipa Shahed, Gerbera i Italmas, izvijestilo je ukrajinsko ratno zrakoplovstvo, piše Ukrainska Pravda.

Prema jutrošnjim izvještajima, ukrajinska protuzračna odbrana do 9 sati uništila je ili omela dvije hipersonične krstareće rakete Cirkon te 52 bespilotne letjelice različitih tipova. Zabilježeni su pogoci jedne rakete i devet bespilotnih letjelica na osam lokacija, dok su krhotine oborenih letjelica pale na dvije lokacije. Informacije o preostale tri rakete još se provjeravaju.

U odbijanju napada sudjelovali su avioni, protuzračne raketne jedinice, jedinice za elektroničko ratovanje, sistemi bespilotnih letjelica i mobilne vatrene grupe ukrajinskih odbrambenih snaga. Napad je još uvijek u toku jer se nekoliko ruskih dronova i dalje nalazi u ukrajinskom zračnom prostoru.

# NAPAD
# RAKETE
# RUSIJA
# UKRAJINA
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.