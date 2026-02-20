EU će u ponedjeljak usvojiti 20. paket sankcija protiv Rusije

Evropska unija (EU) će usvojiti 20. paket sankcija protiv Rusije sljedećeg ponedjeljka, izjavila je u petak visoka predstavnica vanjske politike EU Kaja Kalas, javlja Anadolu.

Govoreći na zajedničkoj konferenciji za novinare nakon sastanka ministara odbrane E5 u Krakovu, Poljska, s ministrima iz Italije, Njemačke, Velike Britanije, Poljske i Francuske, zajedno sa zamjenicom generalnog sekretara NATO-a Radmilom Šekerinskom, Kallas je rekla da se Evropa suočava s neviđenim sigurnosnim izazovima.

Velika prijetnja

- Sigurnost Evrope je neizvjesnija nego što je bila decenijama. Rusija predstavlja veliku prijetnju koja je jasna svima. Bliski istok ostaje nestabilan, a Kina je dugoročni izazov, a transatlantska veza se redefinira - rekla je.

Kallas je istakla da, dok je ruska vojska zaustavljena u Ukrajini, njeno hibridno ratovanje, uključujući cyber napade, sabotaže i upade dronova, se intenzivira u Evropi.

- Ali i Evropa reaguje. Sankcionišemo odgovorne. Pooštrili smo kontrolu kretanja ruskih diplomata. Pojačali smo akcije protiv ruske tajne flote i rasporedili smo hibridne timove za odgovor u partnerske zemlje koje su u riziku - rekla je.

U vezi sa sankcijama, Kalas je rekla: "Sljedećeg ponedjeljka želimo usvojiti 20. paket sankcija protiv Rusije. Sankcije djeluju. One ozbiljno štete ruskoj ekonomiji, a svaka nova mjera dodatno ograničava njenu sposobnost da vodi rat."

- Putin neće okončati ovaj rat dok troškovi ne budu veći od koristi, a to je tačka do koje moramo doći - dodala je.

Razgovori u Ženevi

Osvrnula se i na nedavne razgovore u Ženevi, rekavši da su pokazali da se Rusija ne udaljava od svojih "maksimalističkih zahtjeva".

- Rat je postao još brutalniji za Ukrajinu u protekloj godini; Rusija odugovlači pregovore umjesto da ide ka miru. Moramo vidjeti i ustupke s ruske strane kako bismo imali održivi mir - rekla je.

Šekerinska je istakla važnost transatlantske saradnje u osiguravanju evropske sigurnosti.

- Transatlantski savez je temelj naše sigurnosti u Evropi. On ostaje neophodan s obje strane Atlantika i radimo zajedno kako bismo osigurali da ostanemo jaki i sposobni - naglasila je.

Šekerinska je dodala da NATO ostaje budan i spreman da odgovori na svaku prijetnju, dok evropske nacije preuzimaju veću odgovornost za vlastitu odbranu.