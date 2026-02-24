TENZIJE RASTU

Medvedev zaprijetio nuklearnim odgovorom ako Ukrajina dobije takvo oružje

Prema njegovim riječima, takav potez ne bi predstavljao rušenje međunarodnog prava

Dmitri Medvedev. AP

Z. V.

24.2.2026

Zamjenik sekretara Savjeta sigurnosti Ruske Federacije, Dimitrij (Dmitry) Medvedev, izjavio je da bi Moskva mogla biti primorana da upotrijebi nuklearno oružje u Ukrajini, ali i protiv, kako je naveo, zemalja koje isporučuju oružje i time postaju saučesnici u nuklearnom sukobu s Rusijom.

Medvedev je na Telegramu naveo da informacije ruske Spoljne obavještajne službe (SVR) o navodnim planovima France i United Kingdom da Kijevu prebace nuklearnu tehnologiju "dramatično mijenjaju situaciju".

Prema njegovim riječima, takav potez ne bi predstavljao rušenje međunarodnog prava ili Ugovora o neširenju nuklearnog oružja, već bi, kako tvrdi, značio direktnu isporuku nuklearnog oružja zemlji koja je u ratu.

Dodao je da bi Rusija, ukoliko bi Ukrajina dobila takvo naoružanje, odgovorila upotrebom "bilo kojeg nuklearnog sredstva", uključujući i nestrateško oružje, protiv ciljeva u Ukrajini koje procijeni kao prijetnju svojoj bezbjednosti.

SVR je ranije saopštio da London i Pariz navodno planiraju da obezbijede nuklearno oružje Ukrajini.

# DMITRY MEDVEDEV
# RUSIJA
# UKRAJINA
