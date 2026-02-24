Medvedev zaprijetio nuklearnim odgovorom ako Ukrajina dobije takvo oružje

Zamjenik sekretara Savjeta sigurnosti Ruske Federacije, Dimitrij (Dmitry) Medvedev, izjavio je da bi Moskva mogla biti primorana da upotrijebi nuklearno oružje u Ukrajini, ali i protiv, kako je naveo, zemalja koje isporučuju oružje i time postaju saučesnici u nuklearnom sukobu s Rusijom.

Medvedev je na Telegramu naveo da informacije ruske Spoljne obavještajne službe (SVR) o navodnim planovima France i United Kingdom da Kijevu prebace nuklearnu tehnologiju "dramatično mijenjaju situaciju".

Prema njegovim riječima, takav potez ne bi predstavljao rušenje međunarodnog prava ili Ugovora o neširenju nuklearnog oružja, već bi, kako tvrdi, značio direktnu isporuku nuklearnog oružja zemlji koja je u ratu.

Dodao je da bi Rusija, ukoliko bi Ukrajina dobila takvo naoružanje, odgovorila upotrebom "bilo kojeg nuklearnog sredstva", uključujući i nestrateško oružje, protiv ciljeva u Ukrajini koje procijeni kao prijetnju svojoj bezbjednosti.

SVR je ranije saopštio da London i Pariz navodno planiraju da obezbijede nuklearno oružje Ukrajini.